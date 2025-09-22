El huracán Gabrielle se aproxima a CyL en forma de borrasca pero "sin descartar del todo algún rasgo tropical"

Imagen del modelo de previsión de precipitaciones para el próximo sábado Meteored

La llegada del otoño astronómico ha traído un importante descenso de las temperaturas en Castilla y León y ahora, en la recta final de la semana, se prevé que puedan llegar los últimos restos del huracán Gabrielle a la zona noroeste de la Comunidad, ya en forma de borrasca aunque sin que se pueda "descartar del todo que mantenga algún rasgo tropical".

Así lo ha advertido el climatólogo de Meteored Samuel Biener, quien habla además de un inicio de semana marcado por las lluvias fuertes y un ambiente fresco como consecuencia de la influencia de aire polar.

Aunque el experto explica que las temperaturas se irán recuperando poco a poco, entre el miércoles y el jueves una nueva vaguada está previsto que pueda repartir algunos chubascos.

En concreto, las precipitaciones ya para la jornada del sábado se espera que puedan darse en la provincia de León, parte de Palencia y Burgos.

Según el modelo de referencia de Meteored, el huracán Gabrielle apunta a Europa y se estima que llegue a las islas Azores a primera hora del próximo viernes en forma de tormenta (sub)tropical.

Es aquí donde interactuará con el chorro polar e iniciará su fase de extratropicalización, según Biener. Bajo este contexto, los mayor parte de los escenarios acercan a Gabrielle al noroeste peninsular para este fin de semana.

Lo haría, no obstante, en forma de borrasca con algún que otro posible rasgo tropical. En cualquier caso, el experto climatológico asegura que los efectos serán parecidos a los de las depresiones atlánticas, con vientos y temporal de mar más en la zona norte y algunas precipitaciones.

Previamente, el fenómeno climatológico empujará aire cálido hacia España y Castilla y León provocando un importante repunte térmico.