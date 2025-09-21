Puente critica a Gallardo por proponer expulsar a jóvenes españoles con origen latino: "Hay que deportarlos"

El exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un montaje de EL ESPAÑOL ICAL

Juan García Gallardo, el que fuera líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta mientras duró la coalición con el PP, ha vuelto a levantar polvareda con sus palabras. En la red social X ha propuesto la expulsión de nuestro país de jóvenes españoles con origen latino.

"Hay que deportarlos", afirmó García Gallardo subrayando que "da igual que hayan nacido en España y hablen español".

Este mensaje no ha pasado desapercibido para el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Óscar Puente ha utilizado las palabras del ex dirigente de Vox en Castilla y León para criticar las visión de las políticas migratorias del partido que preside Santiago Abascal.

"Nacidos en España y de nacionalidad española. Y quiere deportados". Añade Puente: "¿A dónde? A Disney World". Esta es la opinión que ha compartido el ministro en su perfil de redes sociales. Y que enseguida tuvo réplica por parte del abogado burgalés. "A donde vuela el Falcon cada 2x3, Óscar. A ver si lo adivinas".

Juan García Gallardo lanzó esta propuesta acompañando una imagen de un fragmento de una entrevista a la fiscal de Menores de Valladolid Consuelo de Jesús Vizcaíno publicada este domingo.

A lo largo del texto la entrevistada confirmaba que muchos de los jóvenes que forman parte de esta bandas no son extranjeros. "Suelen ser españoles de segunda generación, con nacionalidad española o a las puertas de conseguirla". Precisaba además De Jesús Vizcaíno que se trata de "gente asentada en España e integrada en la sociedad española".

Durante su etapa como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo protagonizó numerosas declaraciones controvertidas en contra de los inmigrantes. En octubre de 2023 encabezó las protestas contra la llegada de 183 inmigrantes al Hotel Balneario Palacio de las Salinas de Medina del Campo. Calificó la acogida de inmigrantes por las comunidades autónomas como una "invasión migratoria".

De hecho, fue la política migratoria lo que llevó a Vox a romper sus gobiernos autonómicos en coalición, incluido el de Castilla y León. Fue el 11 de julio de 2024 cuando la dirección del partido ordenó esta ruptura ante la postura del PP de aceptar la llegada y atención de menores inmigrantes en sus territorios.