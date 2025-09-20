El PSOECyL ataca mirando a las elecciones y Martínez lo tiene claro: "Quiero ser el presidente y el alcalde de CyL"

En la mañana de este sábado, 20 de septiembre y en Valladolid, el PSOE de Castilla y León, después del XV Congreso Autonómico que se celebró en Palencia los días 22 y 23 de febrero y que supuso la llegada oficial de Carlos Martínez y su equipo al cuadro de mandos de los socialistas, ha constituido su Comité Autonómico.

Todo también después de los diferentes cónclaves provinciales que se han sucedido a lo largo de la primavera y antes de la celebración de este Comité Autonómico en tierras pucelanas en el que Carlos Martínez ha mostrado que la maquinaria electoral socialista para las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 ya está en marcha.

Martínez ha cargado duramente contra la “inacción del PP y de la Junta”, más tras este año marcado por los incendios y ha afirmado que “quiere ser el presidente de Castilla y León”, tras los comicios de 2026.

El secretario general del PSOE de Castilla y León se ha postulado, así como candidato de su partido a esas elecciones del 15 de marzo del próximo año.

“El alcalde y presidente de Castilla y León”

Carlos Martínez ha comenzado su discurso, de apenas 10 minutos de duración asegurando que es “un momento importante para Castilla y León y el PSOE” y ha ensalzado el “rearme del partido desde hace seis meses” dando las gracias también al anterior secretario general, Luis Tudanca.

“Ha sido un verano muy intenso. Hemos visto la indolencia, la falta de trabajo y de alma del PP y de la Junta ante cinco provincias que han perdido vidas”, ha señalado el socialista refiriéndose a los incendios, sobre todo en León y Zamora, sin olvidarse de los de Salamanca o Palencia.

Martínez ha señalado que, para él, primero es Castilla y León y luego el partido pero que el PSOE “tiene que ser la herramienta para resolver todas las cuestiones que preocupan a la ciudadanía”.

“Este Comité Autonómico es un momento importantísimo. La fuerza de lo municipal tiene que ser el resorte. Quiero ser el alcalde de Castilla y León y el presidente de Castilla y León por si alguien tenía alguna duda”, ha afirmado el secretario general de los socialistas confirmando que será el candidato a presidir la Junta de Castilla y León tras las urnas en las elecciones del 15 de marzo de 2026.

Ha añadido que “da un paso al frente” ante los militantes del partido y “asume el reto porque le duele Castilla y León y merecemos mucho más”.

“Me pone Castilla y León”

Carlos Martínez ha insistido en su discurso en que a lo largo de este medio año ha mirado a “los ojos de la gente” para afirmar que “nos une el orgullo, la esperanza y la indignación” pero también el “respeto por nuestra tierra”.

“Castilla y León pierde vida y nos duele. Nos jugamos mucho. Esto va de pasado o futuro y os voy a hacer una confesión, me pone Castilla y León. Me pone la gente del Bierzo, de Gredos, de Miranda, de Covarrubias… tenemos que dar un paso al frente y nos toca darlo juntos”, ha afirmado.

Martínez ha apostado por un “tiempo nuevo” para Castilla y León y que el PSOE “sea capaz de llevar el cambio y el atrevimiento” en más de un siglo “defendiendo la igualdad y la justicia”.

“Lo hacemos hoy frente al populismo. Cuando otros callan ante el genocidio de Gaza, nosotros estamos al lado de los derechos humanos. Somos herederos de un sueño de libertad y justicia que nació hace 140 años”, ha explicado.

Una “revolución”

Martínez, para finalizar, ha apostado por “dar a Castilla y León la revolución que merece” añadiendo que “es hora de levantarnos” para afirmar que “el PSOE va a estar ahí” bajo el paraguas de la “unidad y progreso” y ante “la división”.

“Tenemos proyecto y equipo. No merecemos la nada porque es lo que tenemos en la actualidad, un presidente indolente que cierra consultorios y colegios. Frente a la nada, honestidad, trabajo y compromiso, que es lo que ofrece el PSOE de Castilla y León”, ha añadido.

Todo para finalizar con un “Castilla y León y el PSOE tienen alma” y apuntar que “nos vamos a levantar” con un “vamos a por ellos”.