Alerta amarilla por fuertes tormentas en cuatro provincias de Castilla y León: se podrían acumular 15 litros en una hora

Las inundaciones provocadas por la fuerte tromba de agua en Valladolid Leticia Pérez (Ical)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 20 de septiembre, el aviso amarillo por riesgo de tormentas en cuatro provincias de Castilla y León.

Aviso que se activará a partir de las 14:00 horas con tormentas que podrían venir acompañadas de fuertes chubascos en puntos de Burgos, León, Palencia y Soria.

Podrían acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En concreto los avisos estarán activados desde las 14.00 horas, hasta la medianoche, en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, así como en el Condado de Treviño (Burgos) y en la Ibérica de Burgos y Soria.