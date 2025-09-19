Ana Redondo: "No hay fallo en las pulseras, han funcionado en todo momento, siguen funcionando y funcionarán"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; y el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitan los terrenos del acuartelamiento de ‘La Rubia’, en Valladolid. Miriam Chacón Ical

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este viernes en Valladolid ante los medios de comunicación que no ha existido ningún fallo en las pulseras GPS antimaltrato y se ha tratado de un "fallo técnico" en el trasvase de los datos entre Telefónica y Vodafone y que las mujeres vulnerables siempre han estado "protegidas y a salvo".

"El único problema que se ha suscitado han sido unas cuestiones técnicas hace ocho meses cuando se produjo la migración de datos entre adjudicatarias, un problema de encriptación que pudo generar en algunos procedimientos, mínimos, puntuales como hoy dijo la Fiscalía General del Estado, no estuvieran a disposición del juzgado cuando iba a valorar si se había producido un quebrantamiento de condena", ha relatado.

En este sentido, Redondo ha recalcado que en esos casos, que aún están investigando para poder cuantificar, se produjo un sobreseimiento parcial de la causa y una vez Vodafone, la nueva adjudicataria del programa Cometa, recuperó los datos dio conocimiento al juzgado para introducirlos en la causa.

La polémica, que ha desencadenado la petición de dimisión de la ministra, ha venido provocada después de que se conociese que en diciembre de 2024 se produjeron unos fallos en los datos de la localización de los maltratadores durante la migración de los datos de las empresas adjudicatarias del sistema.

Todo ello desembocó en la absolución de los maltratadores en las causas en las que se les juzgaba por quebrantamiento de la orden de alejamiento ante la falta de pruebas por no estar disponibles estos datos.

En cualquier caso, Redondo ha resaltado que "no es el único medio de prueba", ya que también están las trabajadoras del sistema Cometa, que han "acudido al juzgado a testificar". "Ni es el único medio de prueba ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de ninguna persona que haya realizado ese quebrantamiento", ha insistido.

La ministra, que se ha mostrado muy rotunda en sus declaraciones, ha lamentado que se haya generado "una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras" y ha pedido a las mujeres que "estén tranquilas" porque están "protegidas y a salvo".

"Son un instrumento que salvan vidas a diario. Han funcionado, siguen funcionando y funcionarán. Y nos encargamos de que funcionen. No hay ningún problema en el dispositivo", ha reiterado.

Preguntada sobre quién es entonces el responsable de toda esta polémica, pues todo parte de un informe de la Fiscalía General del Estado, Redondo ha recordado que es este órgano el que ha hecho un informe este pasado jueves aclarando que el número de mujeres afectadas era “mínimo y puntual”.

“No sé quién será el responsable. Yo no tengo ninguna responsabilidad en la Fiscalía General del Estado. Se hizo una valoración sin datos y lo que se ha corregido precisamente es eso que ha generado una alarma que no se compadece con la realidad. La realidad es que no falla”, ha subrayado.

Redondo ha señalado además que se trata de mujeres que “viven en una situación de muchísima vulnerabilidad” y un tema “muy serio” que ha generado una alarma que es “muy peligrosa” porque hay más de 4.000 mujeres en España que necesitan protección.

La ministra ha zanjado la polémica asegurando que el problema “se solucionó hace meses, en diciembre del año pasado”. “Y en ningún momento las pulseras tuvieron ningún fallo. Se produce una desinformación y un totum revolutum que no ayuda a salvar vidas que es a lo que nos dedicamos en el Ministerio”, ha sentenciado.