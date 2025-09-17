Castilla y León, preocupada por el contexto internacional: “Está en riesgo mantener el nivel alto de exportaciones”

Carlos Fernández Carriedo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en una foto de archivo Juan Lázaro Ical

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, participa hoy en el Consejo Interterritorial de Internacionalización que se celebra en Valencia, centrado en el análisis del comercio internacional con Estados Unidos y los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur.

Antes de iniciar la reunión, Fernández Carriedo ha destacado la complejidad del contexto internacional actual. “Vivimos en un contexto de mucha indefinición y de inseguridad”, ha afirmado.

“La imposición de nuevos aranceles, los conflictos internacionales y algunas dificultades en el crecimiento económico de nuestros principales socios comerciales están poniendo en debate el riesgo de mantener un nivel alto de exportaciones, que es la base de nuestro crecimiento económico”, señala.

El consejero subraya la importancia de consolidar las bases para la productividad de la economía española. “La productividad nos hace más competitivos, y ser más competitivos nos permitirá exportar más a pesar de las dificultades”.

Para ello, ha añadido, “es fundamental garantizar la seguridad jurídica, que los servicios públicos y el transporte funcionen adecuadamente, y realizar inversiones en materia de energía, que actualmente representan un reto para algunas inversiones industriales previstas en España, incluida Castilla y León”.

Más que nunca

Hay que recordar que Castilla y León exportó en 2024 más que en toda su historia. Así lo reflejan los datos hechos públicos por la Junta este sábado en un año en el que se alcanzaron los 21.212 millones de euros, el mejor dato de toda la serie y que supone un aumento del 14,7% con respecto al año anterior.

Por otro lado, las importaciones crecieron hasta subir a los 16.191 millones de euros. Mientras tanto, la tasa de cobertura ascendió al 131% y el saldo comercial es positivo, llegando a los 5.021 millones en este último año.

De esta manera, Fernández Carriedo recuerda que la internacionalización de la economía española es un pilar estratégico para el crecimiento y la competitividad del país, y reitera el compromiso del gobierno autonómico en apoyar políticas que faciliten la exportación y la inversión industrial.