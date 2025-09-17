Alberto Díaz es el nuevo presidente de la Cámara de Salamanca: promete "escuchar y aportar soluciones"

La Cámara de Salamanca comienza nueva etapa. El empresario Alberto Díaz, CEO del Grupo Ferpal, ha sido designado presidente en un pleno extraordinario celebrado este miércoles. Hasta ahora Díaz era vicepresidente primero de la organización.

En su primer discurso al frente de la Cámara de Salamanca, Alberto Díaz se ha propuesto liderar "una institución que escuche, que acompañe y aporte soluciones". También ha tenido palabras para su antecesor en el cargo, mostrándose decidido a continuar "el legado de Benjamín, siendo un espacio abierto, dinámico y participativo".

El relevo oficial se produce solo dos días después de que Benjamín Crespo presentara la dimisión como presidente de la Cámara de Salamanca. Aseguró que se marchaba "porque quiero, en el mejor momento de la Cámara". Crespo llevaba al frente de la organización empresarial desde 2016.

En el propio anuncio de su marcha propuso a Alberto Díaz como sucesor con el encargo de "seguir fortaleciendo el futuro de nuestras empresas". Una decisión que ha respaldado el pleno extraordinario.

Díaz se convierte en el vigésimo tercer presidente de una organización con 139 años de historia, clave en la vida económica de la provincia de Salamanca.

Compromiso y diálogo

La Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) ha felicitado al nuevo presidente de la Cámara salmantina a través de un comunicado en el que resaltan su talento y su visión de futuro.

Aseguran que Alberto Díaz es un empresario con "capacidad de liderazgo y voluntad de diálogo". Unas cualidades que consideran esenciales para poder guiar el trabajo de la organización empresarial los próximos años.

Desde el CES subrayan los proyectos conjuntos que han desarrollado y aseguran que el nombramiento es "motivo de orgullo" también para la confederación. "Es una persona de una sólida trayectoria" en el que se combina juventud con madurez y experiencia.

Por último destacan que esta nueva etapa suponga una "mirada renovada" para avanzar en los retos que tienen por delante las empresas de Salamanca.