El macrojuicio de la ‘trama eólica’ comienza con la retirada de la acusación contra Carlos Galdón que pasa a ser testigo

La Audiencia Provincial de Valladolid ha dado comienzo al juicio de la denominada ‘Trama Eólica’, una de las mayores causas de corrupción vinculadas al sector de las energías renovables en Castilla y León, con más de 11.000 folios de sumario y unas peticiones iniciales que sumaban 138 años de cárcel y 848 millones de euros en multas.

Un juicio que dada la gran cantidad de acusados y testigos ha provocado que arrancara con mucha demora.

El calendario judicial se ha iniciado con las cuestiones previas y posibles acuerdos de conformidad.

Las declaraciones testificales se realizarán los días 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20 y 21 de septiembre, así como los días 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 17 de noviembre. Posteriormente, se presentará la prueba pericial entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre.

Las declaraciones de los acusados y los informes de las partes se extenderán en 17 sesiones entre diciembre (días 10, 11, 15, 16 y 17) y enero (7 al 28), con inicio diario a las 10:00 horas.

La principal novedad de la primera sesión, celebrada en la Sección Cuarta de la Audiencia, ha sido la retirada de la acusación contra Carlos Galdón, administrador único de Avanzalia Solar, que pasa de imputado a testigo en la causa.

El ministerio público ha solicitado en su escrito de acusación que se sobresea la causa en relación a Carlos Galdón por prescripción de los hechos que se le imputaban, relacionados con delitos de prevaricación, blanqueo y defraudación fiscal

La Fiscalía ha aportado documentos e informes periciales elaborados con material facilitado por Galdón, lo que ha reforzado la decisión de todas las acusaciones de apartarle del proceso como acusado.

“No entendemos que pase de ser acusado grave ahora a testigo”, criticó el abogado de Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y considerado el principal cabecilla de la trama. No obstante, el tribunal recordó que, al haber retirado las acusaciones su imputación, “jurídicamente es imposible” mantenerle en el banquillo.

El propio abogado de Galdón había solicitado en su turno de palabra que su defendido quedara exento de acudir todos los días del juicio al ya no ser acusado.

Galdón inició su vinculación con empresas de energía eólica en 2010, cuando ocupó cargos de administrador único en Dulcinea Solar, Turra Solar, Patres Solar, Oleoterra Iberica, Trustfinder Solar y Avanzalia System, esta última, investigada en el procedimiento.

El magistrado acordó que, al haberse retirado las acusaciones particulares en su contra y no existir cargos por parte del Ministerio Fiscal, del Abogado del Estado ni de la acción popular, Galdón deja de figurar como acusado y pasará a declarar como testigo en la causa.

El tribunal recordó que, en aplicación del principio acusatorio, una persona no puede ser enjuiciada si ninguna de las partes sostiene acusación contra ella. Por ello, el exdirectivo fue liberado de responsabilidad penal en este proceso, aunque su testimonio será considerado “pertinente y oportuno” a petición de la Fiscalía y de otras partes personadas.

El proceso, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de parques eólicos en Castilla y León, cuenta finalmente con 14 acusados.

La cifra inicial de 16 se ha visto reducida tras la exclusión de Marc Nodelar por motivos de salud y el fallecimiento de Manuel Ordóñez, exdirector general de Energía y Minas de la Junta.

La defensa de Delgado se opuso también a la inclusión en el juicio de declaraciones prestadas en instrucción por personas ya fallecidas, mientras que la Abogacía del Estado no presentó alegaciones en este primer trámite.

En la misma sesión, el juez confirmó la admisión de todas las pruebas documentales que se habían incorporado al procedimiento, dado que ninguna parte se opuso a su inclusión. Respecto a las pruebas periciales solicitadas recientemente por acusaciones particulares, de carácter civil, el tribunal decidió posponer su resolución para estudiar si su aceptación podría generar indefensión al resto de los intervinientes.

Asimismo, se admitió la personación en el juicio de María Rosa Matilde Caballín Fernández y Margarita Serrat Tarraco, representadas por el letrado José Antonio Fernández Alcantuz y la procuradora Mar García Mata.

El tribunal fundamentó su decisión en la doctrina del Tribunal Supremo, que flexibiliza la interpretación del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas nuevas acusaciones particulares podrán adherirse a las conclusiones del Ministerio Fiscal o de otras acusaciones, con plenitud de derechos procesales.

El magistrado también reconoció las dificultades para localizar a algunos testigos y peritos, y pidió disculpas por los posibles defectos en las citaciones. Aseguró, no obstante, que la sala está realizando un “esfuerzo ímprobo” para garantizar la presencia de todos los convocados.

Origen de la causa

La investigación se remonta a la decisión de la Junta de Castilla y León de favorecer la entrada de empresas locales en las promotoras de parques eólicos, un sector con una normativa estable y un marco retributivo atractivo. La Fiscalía sostiene que este escenario fue aprovechado para articular un entramado de comisiones y participaciones indebidas.

El juicio ha comenzado este 15 de septiembre de este año y se extenderá hasta el 28 de enero de 2026, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Con el inicio de este macrojuicio, que se prevé de larga duración, la atención se centra ahora en el nuevo papel de Carlos Galdón como testigo, cuya declaración podría resultar clave para esclarecer la operativa de la trama.