Mañueco anuncia un ambicioso plan para reforzar la ganadería extensiva: “Soy de los que tiro del carro hasta el final”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto con el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, inaugura Salamaq 2025 Susana Martín ICAL

No había mejor escaparate para Alfonso Fernández Mañueco para sacar pecho por su gestión en el sector ganadero y de agricultura. Y así lo ha hecho. El presidente de la Junta ha inaugurado Salamaq 2025 reivindicando el apoyo de la Junta al sector agropecuario y reclamando al Gobierno central más compromiso con el campo.

La feria que celebra del 4 al 8 de septiembre, se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del sector primario en España y Europa, con una amplia representación de ganaderías y empresas agroalimentarias.

Durante el acto inaugural, Fernández Mañueco ha pronunciado un discurso que se ha parecido más a un mitin político, está claro que las elecciones están cerca.

Ha anunciado, como principal novedad, un plan intensivo para la ganadería intensiva. Apostando por el relevo generacional con ayudas específicas para que los jóvenes encuentren su futuro en el campo. Un apoyo a todas las explotaciones de vacuno, porcino, ovino, caprino y equino.

Infraestructuras colectivas con inversión en caminos, cerramientos, bebederos y balsas para un pastoreo más eficiente y en la innovación y genética.

Así, el presidente autonómico ha reivindicado el esfuerzo del campo castellano y leonés, ha destacado la calidad de sus producciones y enumeró las ayudas impulsadas por el Ejecutivo regional en los últimos años, a modo de balance de gestión.

“Es un placer estar en esta inauguración porque somos de nuevo el epicentro de España y de gran parte de Europa. Una referencia para el sector agropecuario. Me siento orgulloso por vuestro esfuerzo y vuestra calidad", afirma.

Para insistir: "Me siento muy unido al mundo agrario y lo vivo como algo personal”, y subrayar que agricultores y ganaderos “contribuyen a la economía, al empleo y al abastecimiento alimentario con excelentes productos”.

“Soy de los que cuando tiro del carro tiro hasta el final, no dejo la tarea a medio hacer”, ha afirmado.

El presidente ha recordado que Castilla y León es “líder” en múltiples producciones como azúcar, lúpulo, vinos de calidad o patata, y recalca que el sector mantiene su posición “pese a circunstancias difíciles”.

Mañueco ha dedicado buena parte de su intervención a repasar las medidas adoptadas por la Junta para apoyar al sector en momentos críticos. Entre ellas, citó las ayudas a las explotaciones durante la sequía y la respuesta a la enfermedad hemorrágica epizoótica.

“Nos comprometimos y cumplimos: destinamos 18 millones de euros, mientras que el Gobierno central solo aportó 15 millones para toda España”, recordó.

Por supuesto, las ayudas a los ganaderos y agricultores tras los incendios han estado presentes. El presidente asegura que la Junta ha suministrado 4 millones de kilos de alimentos para 335 ganaderías, con más de 55.000 animales, y que se han aprobado primeras ayudas de 550 euros para 530 agricultores.

Además, recordó las nuevas subvenciones de 5.000 euros para vallados, así como compensaciones por colmenas afectadas, animales muertos e infraestructuras dañadas.

También ha avanzado que se flexibilizarán los condicionantes de la PAC para adelantar los pagos en 2025 y garantizar su continuidad en años posteriores.

Entre otros compromisos, citó el refuerzo de los seguros agrarios, la reducción de tasas veterinarias, la vacunación de la cabaña ganadera, el impulso a las cooperativas agrarias y al regadío.

Críticas al Gobierno central

La intervención de Mañueco también incluyó como suele ser habitual reproches al Ejecutivo nacional, al que pidió “escuchar al sector” y responder a demandas históricas.

Reclamó un “equilibrio” entre la protección del lobo y la actividad ganadera, la puesta en marcha de un plan hidrológico que garantice más ayudas y la aprobación de un plan nacional para el sector ovino, “largamente esperado”.

“El campo necesita todo nuestro apoyo, pero mientras el Gobierno de Castilla y León rema en la buena dirección, hay quien rema en sentido contrario. Nosotros estamos con el campo”, subrayó.

El presidente de la Junta se comprometió a luchar por una PAC justa, que permita a los productores competir “en igualdad y sin competencia ilegal”. También anunció un “plan intensivo para la ganadería extensiva”, con inversiones en caminos, cerramientos y balsas que faciliten un pastoreo más eficiente.