El Gobierno condona la deuda de Castilla y León en más de 3.600 millones: "¿Quién va a decir que no a algo así?"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera. Algo importante ya que esta norma permitirá al Estado asumir más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, lo que aliviará la carga financiera de todas las comunidades, eso sí, se trata de un peaje que tiene que pagar a favor de sus socios independentistas.

En el caso de Castilla y León, la condonación es de 3.643 millones de euros. Esto supone reducir su deuda en un 26% respecto al cierre de 2023.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado la medida de “inédita” y “excepcional” y recuerda que responde al sobreendeudamiento que sufrieron las autonomías durante la crisis financiera, cuando el Gobierno central no habilitó recursos suficientes y las obligó a endeudarse.

La norma, según el Gobierno,” establece un reparto de la condonación basado en criterios objetivos y en función de la población ajustada de cada comunidad”.

La ministra se esforzó en rebatir supuestos bulos sobre agravios comparativos con la medida, sobre todo el que asegura que se hace para beneficiar a Cataluña y no al resto de CCAA. No obstante, reconoció que es una medida que se hace tras la iniciativa de los independentistas catalanes de ERC tras su pacto de Gobierno con el PSOE.

De esta manera, Castilla y León queda por encima de la media, ya que su alivio financiero equivale al 26% de su deuda, frente al 19,3% de media en el conjunto de las autonomías.

"¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Lo pregunto de otra manera, ¿qué familia en su sano juicio, si se le plantea una condonación de su hipoteca, va a decir que no? Esta es la pregunta a las comunidades del PP", ha afirmado durante la rueda de prensa.

El procedimiento será voluntario y, en el caso de Castilla y León, se aplicará cancelando progresivamente los préstamos con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), empezando por los más antiguos.

Montero insistió en que este plan no sustituye a la futura reforma del sistema de financiación autonómica, que seguirá en marcha, y subrayó que los beneficios llegarán a todos los territorios, incluidos los gobernados por el PP.

“De cada 10 euros condonados, 7 corresponden a comunidades gobernadas por el Partido Popular”, recordó la ministra, quien pidió a los presidentes autonómicos que respalden la medida “por el bien de sus ciudadanos”.

Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas de la quita de la deuda, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.