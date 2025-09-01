La Carrera Solidaria contra la ELA de Eurocaja Rural

La Carrera Solidaria contra la ELA de Eurocaja Rural vuelve con parte de la recaudación para Castilla y León

Se celebrará el próximo domingo 5 de octubre en Toledo, y también podrá seguirse de manera virtual a través de redes sociales del 25 de septiembre al 13 de octubre.

La Carrera Solidaria contra la ELA 2025 se celebrará el próximo domingo 5 de octubre en Toledo, y también podrá seguirse de manera virtual a través de redes sociales del 25 de septiembre al 13 de octubre.

Se trata de un evento 100% solidario cuyos fondos se destinarán íntegramente a asociaciones que luchan contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y apoyan a las personas afectadas y sus familias.

Entre las beneficiarias se encuentra ELA Castilla y León, que recibirá parte de la recaudación de esta edición.

Carrera Solidaria Contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural.

La carrera partirá y finalizará en la sede social de Eurocaja Rural (calle Méjico, 2) y está abierta a participantes de todas las edades. El recorrido urbano es accesible e inclusivo e incluye dos pruebas competitivas de 10K y 5K, una marcha popular de 5K y carreras infantiles.

Para quienes prefieran la modalidad virtual, podrán participar publicando sus carreras en redes sociales con el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre.

Las inscripciones se realizan en fundacioneurocajarural.es y contemplan todas las modalidades: presencial, virtual e infantiles.

Esta edición cuenta con el respaldo de importantes empresas y administraciones públicas, como Minsait (Indra), Grupo EULEN, Grupo Unitel y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, colaboran el Ayuntamiento de Toledo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversas entidades sociales.

Cartel de la prueba

Una mención especial merece Eurocaja Rural, que, a través de su Fundación, aporta medios, infraestructuras y voluntariado para garantizar el éxito del evento y el apoyo a las organizaciones beneficiarias. La fundación anima también a otras empresas y entidades a sumarse como colaboradoras, reforzando su compromiso con la responsabilidad social y la lucha contra la ELA.

Entidades beneficiarias 2025 En esta edición, la recaudación se repartirá entre ocho organizaciones: Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

Fundación Eurocaja Rural agradece "a todos los participantes y colaboradores que hacen posible este evento y recuerda que, contra la ELA, cada paso cuenta".