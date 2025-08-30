Castilla y León ya no tiene ningún incendio en nivel 2 tras más de tres semanas en jaque por el fuego

Han pasado más de tres semanas desde que el actual episodio de incendios forestales, el más grave en la historia de España, haya mantenido a Castilla y León completamente en jaque. Más de 141.000 hectáreas arrasadas por el fuego y tres víctimas mortales después, la Comunidad ya no tiene ningún fuego en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Una noticia para la esperanza que llega después de que el servicio de Medio Ambiente haya decidido descender este sábado el único incendio que permanecía en nivel 2, el de Fasgar, en Murias de Paredes (León).

Precisamente, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ya avanzaba a última hora de este pasado viernes de una situación "muy, muy favorable" en la provincia, precisando que todo hacía indicar que durante la reunión del Cecopi provincial en la mañana de este sábado se permitiría el descenso del incendio de Fasgar a nivel 1.

"No hay amenaza para las poblaciones y no hay llamas. Entendemos que mañana por la mañana tenemos la posibilidad de rebajar a índice de gravedad 1", señalaba entonces el delegado territorial.

Noticia que ha sido confirmada minutos después de las 13:00 horas. Cabe resaltar que el incendio de Fasgar es ya uno de los incendios forestales más duraderos con un nivel de alerta por riesgo para población o bienes no forestales activo en la historia de la Comunidad.

Se declaró el pasado 8 de agosto y al día siguiente se elevó a nivel 1. Ya el 14 de agosto ascendió a nivel 2 y así permanecía hasta este mismo sábado.

Con el descenso a nivel 1 de Fasgar, queda disuelto el Cecopi provincial, habiéndose también desactivado el autonómico en la tarde del viernes.

Eduardo Diego también informaba anoche que el incendio de Barniedo de la Reina había sufrido "alguna reproducción", pero matizaba que los trabajos ahora mismo se están centrando en la "consolidación" de la extinción, sin que exista amenaza.

Situación "muy favorable" también se registraba en la Baña, donde el perímetro se encuentra en fase de consolidación, con alguna labor de contención en la parte más alta en el límite entre León y Zamora. "Hay mucho viento y ha sido dificultoso, pero está en situación de estabilización", añadía entonces.

Además de Fasgar, la Baña y Barniedo de la Reina, en la Comunidad existen otros tres incendios forestales en nivel 1 del IGR. Son el de Colinas del Campo de Martín Moro, en Igüeña, que llegó a juntarse con el primero de todos estos, Porto (Zamora) y Cardaño de Arriba (Palencia).

Por otro lado, activo pero sin nivel de alerta se encuentran el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), San Pedro de Cansoles (Palencia), Torre de Babia (León) y Pago de Viñagrande (Viana de Cega, Valladolid).