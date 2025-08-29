UGT reclama la creación de un operativo de emergencias permanente para CyL: "Público, profesional y formado"

UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha reclamado este viernes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la creación de un Operativo de Emergencias y no solo de incendios, una especie de UME civil, dentro de un órgano de la Junta con rango de consejería.

Así lo ha manifestado el vicesecretario de Administración Pública y Diálogo Social de la federación, Carlos Arenas, durante la concentración de agentes forestales que ha tenido lugar frente a la sede de las Cortes de Castilla y León durante la comparecencia del presidente de la Junta para explicar su gestión de la ola de incendios que está arrasando la Comunidad.

En este sentido, han recordado que tras los incendios de 2022, el sindicato "consiguió arrancar a la Consejería de Medio Ambiente un acuerdo con el que se mejoró sustancialmente el operativo". Sin embargo, "no se obtuvieron todos los objetivos que UGT planteó para mejorar las condiciones laborales del operativo".

Por este motivo, Arenas ha sido tajante al manifestar que van a seguir "con las reivindicaciones". Y la primera de ellas es la de conseguir "un Operativo de Emergencias público, profesional, totalmente formado y especializado".

Y afirman que "no es aceptable que exista personal voluntario en dicho operativo". Además, exigen que esté activo todo el año y se ocupe, "cuando no esté en época de peligro alto ni atendiendo a otra emergencia, de las labores de prevención de incendios".

Sin olvidar la necesidad de "una formación inicial y permanente muy especializada para todos los miembros del operativo". Por otra parte, han asegurado que es "imprescindible" que esté formado por un número suficiente de empleados públicos, dentro de la estructura de la Junta, lo que supondría "duplicar el número de trabajadores".

Finalmente, ha exigido que "se revisen los EPIs" porque "son de ínfima calidad y se modifique el avituallamiento muy defectuoso y, en algunos casos, casi inexistente".