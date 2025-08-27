Castilla y León, arrasada por los incendios: el fuego calcina más de 141.000 hectáreas en menos de un mes y medio

Miembros del servicio de Medio Ambiente de la Junta ejecutan cortafuegos en el incendio entre Zamora y Ourense JCyL / ICAL

Estos datos han sido obtenidos a partir de la información satelital del sistema Copernicus de la UE, el sistema de Información Geográfico del Medio Natural de Castilla y León y el Mapa Forestal Español. Más información: La Junta declara la alarma extrema en 37 municipios y alerta de riesgo de incendios en toda Castilla y León

Los incendios que han devastado miles de hectáreas en este trágico verano de 2025 a lo largo y ancho de nuestro país se han cebado especialmente con Castilla y León, una de las comunidades más afectadas.

En datos concretos, desde el 18 de julio hasta el 26 de agosto de 2025, los grandes incendios forestales superiores a 500 hectáreas, en Castilla y León han arrasado alrededor de 141.131 hectáreas.

De ellas, 652 corresponden a terreno artificial (urbano, infraestructuras...); 11.187 a terreno agrícola; 60.739 a matorrales; 9.446 a pastizales; 15.674 a arbolado ralo y 43.433 a arbolada.

Unas cifras que ejemplifican en números el desastre natural que han supuesto los incendios que han desolado durante más de seis semanas, y que aún a fecha de hoy continúan algunos activos, diversos puntos de la Comunidad.

El cálculo será definitivo cuando puedan recorrer a pie los incendios y comprobar sobre el terreno todo el perímetro y las zonas no quemadas dentro de él.