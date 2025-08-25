Acusan a la Junta de Castilla y León de bajar cuatro incendios de nivel 2 a 1 sin criterios técnicos: “Es una temeridad”

El incendio de Anllares (León), que afecta al Valle de Fornela y que ha bajado a nivel 1 ICAL

De la noche a la mañana. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) Castilla y León ha acusado hoy a la Junta de pasar cuatro incendios forestales con nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) a 1 sin criterios técnicos.

Se trata de los fuegos de Llamas de Cabrera, Anllares y Gestoso-Oencia, en la provincia leonesa, y el de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, en León y Palencia. En este caso, ha sido la Junta la que ha anunciado a primera hora de la mañana que ya solo quedaban seis incendios de nivel 2 en la Comunidad.

Así, el domingo por la tarde eran nueve los fuegos en nivel 2; sin embargo, a primera hora de este lunes la página de la Junta sobre incendios informaba de que eran solo cinco tras pasar a nivel 1 Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Anllares del Sil y Gestoso.

El presidente del sector de Administración General de la Junta del sindicato, Agustín Angulo, y la delegada-portavoz en Medio Ambiente y agente medioambiental, Sara Mateos se han mostrado muy duros con la gestión tanto de él como del director de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz para los que han pedido la dimisión, aunque han querido desvelar esta situación que han calificado de grave.

"Nadie se ha puesto en contacto con nosotros y nos hemos enterado esta mañana por la página del Inforcyl", ha denunciado Angulo que reconoce que durante las semanas pasadas siempre tenían noticias previas de estos cambios y era solicitada su opinión y valoración.

“Es una decisión que va en contra del criterio técnico. Están insistiendo en hacer una temeridad. Siguen con su operativo temerario. Los ciudadanos de CYL no pueden estar seguros”, ha afirmado visiblemente emocionado Agustín Angulo, que forma parte del operativo que trabaja durante estos días en la provincia de León.

“Desde el CAM se ha decidido rebajar el nivel, cuando la propuesta de bajada la hacemos los técnicos y no se ha hecho”, ha insistido para recalcar que “estas decisiones son contrarias a los técnicos, no nos respetan”, ha insistido el portavoz de CSIF.

Angulo reconoce la razón por la cual la Junta realiza esta maniobra, aunque hay que recordar que este viernes el presidente Fernández Mañueco tendrá que dar explicaciones en las Cortes por la gestión realizada del operativo durante las últimas semanas.

Según CSIF, esta rebaja del nivel se ha producido sin que las condiciones de seguridad estuvieran garantizadas. “En Yeres, por ejemplo, cuando todavía no había llamas no podíamos bajar el nivel, porque no basta con que el fuego no se vea; hay que tener controlado el perímetro. Con el calor y las altas temperaturas, un incendio se puede reactivar fácilmente y no es el momento de relajar la vigilancia”, advirtió Angulo.

El sindicato recuerda que lo habitual es que, tras varios días de seguimiento, los propios técnicos y efectivos aéreos certifiquen que el terreno está frío y entonces se plantee oficialmente la bajada de nivel. “Eso es lo normal. Un incendio como el de Llamas debe seguirse vigilando y no precipitar decisiones que ponen en riesgo tanto a los profesionales como a la población”, subraya.

El portavoz ha recordado que se vuela con drones y cámaras térmicas para controlar el calor y es entonces cuando se hace la propuesta, por todo esto lo califica como “una temeridad” tomar “decisiones sin criterio” y señalan que la bajada de niveles es “una falsa sensación de seguridad”.

Finalmente, CSIF exigió a la Junta que respete los protocolos técnicos y dote de más medios humanos y materiales al operativo de lucha contra incendios, al considerar que “estas decisiones políticas suponen una falta de respeto a los profesionales y un peligro añadido en una campaña marcada por altas temperaturas y riesgo extremo de reactivaciones”.

Mensaje de la Junta

Después de la reunión mantenida en la tarde de este domingo por el Cecopia, la Junta ha trasladado el avance positivo en la evolución de los incendios forestales que afectan a varias provincias, especialmente León, donde se ha apreciado una disminución de la intensidad en diferentes frentes. Esta evolución ha permitido rebajar el índice de gravedad de varios de los incendios.