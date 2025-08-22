Los trabajadores tienen derecho a ausentarse hasta cuatro días si los incendios impiden su actividad

Incendio entre las localidades de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano (León) César Hornija ICAL

Los graves incendios registrados en Castilla y León han provocado importantes daños materiales y humanos, además de cortes de carreteras y suspensión de transportes que impiden a muchas personas llegar a su puesto de trabajo.

Ante esta situación, CCOO ha recordado que el Estatuto de las Personas Trabajadoras reconoce el derecho a un permiso retribuido en casos de fuerza mayor.

Según la norma, “las personas trabajadoras tienen derecho a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración durante un máximo de cuatro días” cuando concurren circunstancias excepcionales.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO de Castilla y León, Fernando Fraile, ha señalado que “si hay imposibilidad de acudir a trabajar, tienen cuatro días, pero si transcurridos esos días la imposibilidad persiste, el permiso se prolongará”.

El sindicato ha hecho un llamamiento a las empresas para que respeten este derecho y colaboren en la protección de la salud de las personas trabajadoras.

Asimismo, CCOO ha recordado que la justificación del permiso puede realizarse mediante documentación oficial, como avisos de Protección Civil, informes municipales o comunicaciones de evacuación, y que no es necesaria una autorización previa, ya que se trata de un derecho reconocido por ley.

Por último, la organización sindical ha puesto a disposición de las personas trabajadoras todos sus canales de información y asesoramiento para resolver cualquier duda relacionada con este derecho.