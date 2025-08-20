Los veterinarios de Castilla y León lo dejan claro: “El pastoreo tradicional es lo mejor para frenar el fuego”

Los efectos de un incendio en una zona donde se permite el pastoreo extensivo, a la izquierda, y una zona restringida al ganado, a la derecha. Asaja Ávila

El Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla y León ha subrayado que la ganadería extensiva constituye uno de los “pilares básicos” en la prevención de los grandes incendios forestales en la Península Ibérica.

Según recuerdan en un comunicado, durante siglos las especies domésticas de rumiantes –vacuno, ovino y caprino–, junto con los équidos, han contribuido al aprovechamiento de la vegetación, una práctica que consideran esencial en la actualidad para reducir la biomasa que alimenta los fuegos.

La organización lamenta que, mientras provincias como León, Palencia, Salamanca y Zamora, así como territorios vecinos en Asturias, Cáceres y Ourense, sufren graves incendios desde hace más de una semana, el abandono progresivo de la actividad pecuaria, agraria y forestal en muchas comarcas haya favorecido la proliferación de siniestros con devastadoras consecuencias.

“Los denominados incendios de sexta generación, caracterizados por su rápida propagación y poder destructivo, no solo arrasan con el patrimonio natural y la biodiversidad, sino que obligan a desalojar poblaciones, destruyen viviendas, instalaciones agroganaderas y provocan la pérdida de animales”, explican.

Medidas

Ante esta situación, los veterinarios reclaman medidas preventivas basadas en la reducción del exceso de biomasa vegetal a través del pastoreo. Destacan que la singularidad del aparato digestivo de los rumiantes permite transformar esa vegetación en forraje, “manteniendo limpios los terrenos y favoreciendo el equilibrio de los ecosistemas, la biodiversidad y la conservación del paisaje”.

El Consejo pide a las administraciones un mayor apoyo al pastoreo tradicional y a la ganadería extensiva y semiextensiva, así como la eliminación de trabas normativas que dificultan su desarrollo.

A su juicio, la emergencia nacional que vive España este verano “debe servir de reflexión para impulsar una gestión racional del medio natural, fundamentada en la ciencia y la experiencia, que favorezca tanto a los ecosistemas como a las comunidades rurales”.

Asimismo, recuerdan que la actividad pecuaria no solo contribuye a la seguridad ambiental, sino que fija población en el medio rural, ya que los animales requieren atención diaria y generan alimentos de calidad como carne, leche y huevos.