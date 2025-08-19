CCOO CyL, contra el "desastre de gestión" en los incendios: "Al operativo se le ningunea y maltrata de manera sistemática"

"Es un operativo que se le ningunea y maltrata de manera sistemática". CCOO Castilla y León ha denunciado públicamente este martes, 19 de agosto, la situación de los trabajadores que luchan contra los incendios forestales que están asolando la Comunidad y ha exigido la "dimisión o cese" del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pero también del titular de Presidencia, Luis Miguel González Gago.

Con respecto a este último, han hecho extensiva su responsabilidad por los "incumplimientos" en materia de Prevención de Riesgos Laborales, el cual han precisado que "incumple la ley" al no atender a los requerimientos de la Inspección de Trabajo y poner "en riesgo al personal de la Junta que trabaja en el operativo".

En este sentido, han acusado a González Gago de la "falta de actualizaciones" de la Relación de Puestos de Trabajo, ya que el convenio fija que a los trabajadores les tiene que "reconocer el trabajo a 12 meses, no a periodos de tiempo más cortos y reconocerles unas funciones mayores que en el convenio vienen recogidas".

También han exigido a Suárez-Quiñones a que "cuando coja la puerta se lleve de la mano al" director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Desde CCOO han lamentado el "desastre de gestión" y han advertido de las negligencias que están "incrementando aún más los riesgos sobre la salud de los trabajadores, compañeros y población a la que tienen que atender".

Asimismo, han reivindicado un operativo "público al 100%" y que esté en funcionamiento "todo el año". En la rueda de prensa han participado varios de los representantes de los trabajadores de un "complejo" operativo, que cuenta con una parte pública y otra privada.

Uno de ellos ha sido el responsable de Medio Ambiente del sindicato, José Ramón Jiménez, que ha clamado por un operativo que "funcione, que sea eficaz y que los trabajadores estén en buenas condiciones".

También estaba presente el coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Carlos Hernández, el delegado del sindicato y miembro del operativo de incendios, Abel Fernández, el secretario general de la Federación de Industria, Miguel Ángel Brezmes, y el secretario de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Hábitat, Óscar Ferrero.

El responsable de Medio Ambiente ha querido salir a defender a los 4.700 trabajadores que componen el operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y Léon frente al "ninguneo y maltrato" de la Consejería ante un "apagón informativo que es brutal".

Jiménez se ha referido al "indulto climático" que Suárez-Quiñones había vivido desde los incendios en 2022 en la Sierra de la Culebra y ha señalado que lo que está sucediendo este año es la "continuación" de aquello tras varios años de denuncias y reclamaciones.

Por su parte, Abel Fernández ha criticado la temporalidad e interinidad que sufren los trabajadores de los 10 puestos provinciales de mando. Brezmes, por otro lado, como representante de los 1.100 empleados de la parte privada del operativo, ha denunciado la reducción de las plantillas en un 86% entre 2009 y 2022, además de la "precariedad" que estas viven.

Por último, Ferrero ha cargado contra situaciones como el avituallamiento de los trabajadores de Tracsa, unos 700 en Castilla y León, que entre las 05:00 horas y las 17:20 apenas recibieron un bocadillo y "los que prolongaron la jornada les dieron una latilla de aceitunas y un currusco de pan".