Castilla y León, devorada por el fuego y sin descanso: 10 incendios de nivel 2 amenazan ahora León y Zamora

Miembros del servicio de Medio Ambiente de la Junta ejecutan cortafuegos en el incendio entre Zamora y Ourense JCyL

Castilla y León continúa viviendo una auténtica tragedia. El fuego se ha cebado con una comunidad que está a punto de alcanzar las dos semanas de auténtico horror en el que sin duda se ha convertido en su agosto más negro y crítico.

La región ha comenzado la semana con un total de 27 incendios activos (10 de nivel 2, otros 10 de nivel 1, siete activos y 22 controlados) que afectan, fundamentalmente, a las provincias de Zamora y León, y que ya han dejado miles de hectáreas calcinadas, decenas de pueblos desalojados y varias víctimas, alguna de ellas mortales.

La última, este mismo lunes, cuando un conductor de una autobomba de 57 años perteneciente al operativo de extinción de incendios en Espinoso de Compludo, en la comarca de El Bierzo, ha perdido la vida tras volcar el vehículo por un barranco.

Un accidente por el que su compañero, de 30 años, ha resultado herido leve, y que suma una nueva víctima mortal a los incendios que asolan la Comunidad desde hace ya más de una semana. Y ya van tres.

En cuanto a los fuegos activos, cabe destacar que un día más León sigue siendo la provincia más afectada con nueve incendios de IGR 2: los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Barniedo de la Reina, Canalejas y Gestoso, en los que en estos momentos trabajan más de 60 medios.

Un gran número de fuegos que en las últimas horas han obligado a evacuar a nuevas poblaciones, alcanzando ya las más de 2.000 personas desalojadas en 62 pueblos y las 70 localidades confinadas, tal y como dio a conocer a última hora de este domingo el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

En cuanto a las carreteras, la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, la LE-2703 entre Portilla y Santa Marina de Valdeón; y la LE-5228 entre Salas y Bouzas permanecen cortadas al tráfico, al igual que el FEVE León - Bilbao entre Puente Almujey y Guardo.

Tanto el incendio de Fasgar como el de Barniedo de la Reina obligaron a nuevos desalojos, al igual que el de Gestoso o el de Llamas de Cabrera. Otro fuego procedente de Porto, Zamora, ya ha alcanzado territorio leonés por La Baña y, aunque el incendio de Canalejas ha mejorado con la intensidad del viento, resultó un fuego muy complicado durante todo el día que, además, dio el salto a la provincia de Palencia llegando a amenazar grandes poblaciones como Guardo.

Además, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la provincia de Palencia ordenó la evacuación de las localidades de Villalba de Guardo, Fresno del Río y Mantinos ante el avance y la proximidad de las llamas.

Zamora

Por su parte, la provincia de Zamora continúa en vilo, en este caso, por los incendios de Castromil, declarado en la noche del 12 de agosto, y el de Porto, cuyo inicio se sitúa en la mañana del pasado jueves, donde se encuentran desplegados 33 medios.

Ya el domingo, la provincia respiró algo más aliviada después de que el fuego de Molezuelas de la Carballeda, considerado el incendio forestal más grave de la historia de España, bajase a nivel 1 tras calcinar cerca de 40.000 hectáreas en Zamora y León, provocar miles de desalojos y cobrarse la vida de dos voluntarios que colaboraban en las labores de extinción.

Ahora, tal y como confesó en la mañana del domingo el jefe de jornada, Manuel Moreno, el que más preocupa es el incendio de Porto por tratarse del fuego "de mayor actividad" en la provincia zamorana.

Durante la jornada, Moreno también avanzó que el Cecopi está barajando la posibilidad de bajar el incendio de Castromil a IGR 1.

Más fuegos

Por otro lado, en nivel 1 se mantienen los incendios de Orallo, Castrocalbón, La Uña y Caín de Valdeón en la provincia de León; Puercas, Mahide y Molezuelas de la Carballeda en Zamora; San Cristóbal de los Mochuelos en Salamanca; El Herradón en Ávila y Resoba en Palencia.

Además, aún permanecen activos los incendios de Los Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas y La Baña en León; El Payo, Serradilla del Arroyo y Navasfrias en Salamanca; y Brañosera en Palencia.