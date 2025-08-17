Mañueco exige a Sánchez que movilice ya al Ejército: "Necesitamos refuerzos que no llegan y son necesarios"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Centro Autonómico de Mando, en Valladolid Rubén Cacho Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a reclamar este domingo al Gobierno los refuerzos del Ejército que "aún no llegan" y que "son necesarios".

Además, ha reclamado "todos los mecanismos europeos" de coordinación disponibles para hacer frente a los incendios activos que tiñen a la Comunidad de negro y que están dejando imágenes desoladoras.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en Villablino, León, momentos antes de la visita anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Previamente, ha estado en Ourense para, posteriormente, dirigirse a esta zona de la Comunidad que ha sido duramente afectada por el fuego, que aún permanece activo.

"En España los ciudadanos nos exigen entendimiento y no enfrentamiento", afirma. Y recuerda que la Comunidad está viviendo una combinación de circunstancias "extremas" con las altas temperaturas, la gran sequedad del terreno, el viento que desencadena en muchos incendios.

Así como "muchos incendiarios", lo que también requiere una "respuesta excepcional" por parte del Gobierno de España.

Mañueco, que permanece a la espera de la llegada de Sánchez, pide entendimientos para que Castilla y León pueda salir de los incendios lo más rápido posible y evitar que se sigan calcinando miles de hectáreas por toda la Comunidad.