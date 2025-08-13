Mañueco defiende el operativo y atribuye la virulencia del fuego a las “circunstancias meteorológicas extremas”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado esta mañana de miércoles que la Comunidad dispone de “medios suficientes” para afrontar los incendios forestales que azotan varias provincias, especialmente León y Zamora.

Aunque ha subrayado que las “circunstancias meteorológicas extremas” de los últimos días han sido determinantes para que el fuego se propagase con una violencia inusual.

“Estamos ante situaciones de olas de calor, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, que generan fenómenos como bolas de fuego capaces de arrasar todo a su paso, como ocurrió en Las Médulas. Hay un momento en que estas condiciones superan la capacidad de extinción de cualquier operativo”, señala Mañueco en unos datos que le ofreció el director de la AEMET.

El presidente recordó que desde los incendios de 2022 ya se ha duplicado el presupuesto destinado a extinción, se mejoraron las condiciones de los profesionales y se incrementó el número de medios terrestres y aéreos. Incluso ha afirmado que, al contrario de lo que han afirmado otros grupos políticos, la Junta ha cubierto el total del presupuesto en este curso.

Además, se triplicó la inversión en prevención, alcanzando los 74 millones de euros, “posiblemente la cifra más alta entre las comunidades autónomas, aunque también somos la que más superficie arbolada tiene”.

En este momento, Castilla y León cuenta con un operativo de 1.500 efectivos desplegados sobre el terreno. “Sí, hay suficientes medios, pero si la situación lo requiere, pedimos colaboración a otras provincias o comunidades. Lo que no podemos evitar son los efectos de fenómenos meteorológicos excepcionales”, insistió.

Personas evacuadas

Según su estimación, alrededor de 8.200 personas continúan evacuadas a estas horas por la ola de incendios que asola Castilla y León desde el pasado fin de semana, si bien la situación a estas horas es “mejor que ayer” aunque quedan todavía “momentos difíciles” que acometer hasta su control.

No obstante, el presidente afirma que la Junta hará “una reflexión” tras la campaña para mejorar aún más la prevención y la extinción, “porque los expertos advierten que estos fenómenos extremos serán cada vez más habituales”.

Incluso asegura que hablará con asociaciones, como el colegio oficial de ingenieros de montes de Castilla y León, que han criticado la falta de limpieza durante el invierno.

“Cada operativo es diferente por las circunstancias. No podemos juzgar el operativo de hoy como el de hace 8 años. Hay una parte que dura los 365 días, pero en meses más críticos se intensifica los medios terrestres”.

Desde el pasado fin de semana, Castilla y León ha registrado 90 incendios forestales, 14 de ellos en la provincia de León. Según Mañueco, muchos tienen origen natural, aunque otros han sido provocados por la acción humana.

Así ha adelantado que los incendios de Molezuelas (Zamora) y el de Yeres en Las Médulas de León han sido intencionados.

Plan de reconstrucción y ayudas inmediatas

Mañueco mantuvo una reunión con varios consejeros del Ejecutivo autonómico para avanzar en un plan integral de reconstrucción de las zonas afectadas. Eso sí, no ha dado datos sobre la inversión que se realizará, "todavía es pronto".

Junto a Mañueco, han estado presentes la vicepresidenta Isabel Blanco, Fernández Carriedo (Hacienda), María González Corral (Agricultura y Ganadería), Juan Carlos Suárez Quiñones (Medio Ambiente), Gonzalo Santoja (Cultura) y Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultura.

Entre las medidas anunciadas, que serán aprobadas el jueves 21 de agosto en el Consejo de Gobierno, se incluyen.

Ayudas “generosas y suficientes” para viviendas, bienes e instalaciones dañadas.

Reconstrucción de infraestructuras públicas (carreteras, caminos, redes de agua y equipamientos culturales).

Apoyo específico a agricultores, ganaderos y apicultores, garantizando el cobro de ayudas de la PAC afectadas y reponiendo animales muertos o dañados.

Compensaciones a empresas por lucro cesante, con posibilidad de cubrir hasta el 100% de las pérdidas.

Un plan especial para Las Médulas, con actuaciones inmediatas en el aula de arqueología y el mirador, restauración de la cobertura vegetal y un plan turístico de relanzamiento.

El presidente recordó que la Junta “no escatimará gastos” y que, si en la Sierra de la Culebra se destinaron 35 millones de euros, en esta ocasión se invertirá “lo que sea necesario”.

Llamamiento a la prudencia

Mañueco expresó su “profundo pesar” por la muerte de Abel, un hombre de 35 años que perdió la vida en León mientras intentaba proteger su municipio, así como su deseo de pronta recuperación para los siete heridos.

Por este motivo, ha pedido a la población de las zonas afectadas que siga las instrucciones de Guardia Civil, alcaldes y cuerpos de seguridad. “La vida humana es lo único irreemplazable; los bienes materiales pueden recuperarse”, afirma. Y niega que ante la falta de la llegada de medios de la Junta, los vecinos tengan que actuar por su cuenta.

En relación con quienes han intentado politizar la tragedia, en relación a las críticas de Óscar Puente, el presidente fue tajante: “Voy a prescindir de entrar en el juego frívolo de los que usan el sufrimiento para obtener rédito político”.