Llega el final de la ola de calor: Aemet avisa de lo que viene a Castilla y León en las próximas horas

Castilla y León está viviendo durante los últimos días las consecuencias de la ola de calor. Termómetros por encima de los 40 grados y unas temperaturas que no bajan ni siquiera al caer la noche.

Una situación que está golpeando al país llevando a la sociedad a unas jornadas extremas. Son muchos quienes, durante estos días, están fuera. Otros, sin embargo, ya han vuelto de las vacaciones y tienen que continuar con su día a día. Para ellos, no está siendo fácil lidiar con el extremo calor.

Para este martes, los termómetros siguen con las temperaturas máximas rondando los 40 grados en capitales como Valladolid y los 35 en zonas de León. Asimismo, las mínimas se mantendrán entre los 18 y 21 en todas las provincias de la Comunidad.

Sin embargo, para el miércoles irán bajando para dar un respiro a los ciudadanos. De hecho, se esperan intervalos nubosos con probabilidad de tormentas y, por la tarde, pueden llegar a ser fuertes y acompañadas de granizo. Marcarán los 32 grados en Ávila; 33 en Burgos, León, Segovia o Soria y Zamora liderará el ranking con 38.

Las mínimas bajarán hasta los 17 y no superarán los 22 en ninguna ciudad. Unos termómetros que irán en descenso a lo largo de la semana y ayudarán a aliviar el clima en la Comunidad.

Para este martes, la Aemet ha activado los avisos naranjas por tormentas y temperaturas máximas en Castilla y León. Y preocupan las rachas de viento fuertes o muy fuertes que se prevén para esta jornada.

Del mismo modo, el riesgo de incendios se mantiene en nivel extremo. Un dato que preocupa especialmente a la Comunidad que está viendo cómo las llamas se reavivan en muchos puntos de Castilla y León y las rachas de viento no facilitan las labores de extinción.

Tal es así que desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal declaró la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en la Comunidad.

Recomendaciones

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, especialmente con personas mayores, niños y población vulnerable, ante el riesgo que supone una exposición prolongada al calor. Se insiste en la importancia de hidratarse frecuentemente, evitar salir durante las horas centrales del día y no realizar esfuerzos físicos innecesarios.

Del mismo modo, está prohibido encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello; el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.

Y se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado. También habrá prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Por otro lado, habrá prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales.