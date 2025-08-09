Así son (o dicen ser) los currículums de los políticos de Castilla y León: títulos, másters y algunas lagunas

Nervios, muchos nervios y revisión de currículums. Esto es lo que se está dando en los partidos políticos en las últimas semanas. En Castilla y León, también. En un momento político en el que las titulaciones de los políticos se han convertido en el centro de atención, con dimisiones y polémicas por titulaciones no acreditadas o exageradas, la Comunidad no se queda fuera del foco.

Desde el presidente de la Junta hasta los alcaldes de las capitales de provincia, pasando por consejeros y líderes de la oposición, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha analizado el nivel académico de sus representantes políticos.

¿El resultado? Una radiografía variada, con contrastes llamativos entre formaciones y cargos. Una información que se ha obtenido de la página de las Cortes, aunque hay que recordar que no es obligatorio hacerlo, de la web de la Junta y de las de los partidos, así como ayuntamientos. Esto es lo que son, o eso dicen ser, los políticos de Castilla y León.

Empezamos por la primera persona política de la Comunidad. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, es licenciado en Derecho, como muchos de sus consejeros. También es Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca.

El gabinete autonómico parece tener una clara inclinación jurídica: 6 de los 12 consejeros estudiaron Derecho, con variaciones según la cartera.

Entre ellos destacan, José Luis Sanz Merino, titular de Movilidad, también licenciado en Derecho, al igual que Leticia García (Industria) y Rocío Lucas (Educación).

Juan Carlos Suárez-Quiñones, responsable de Medio Ambiente, suma a su licenciatura un diploma de estudios avanzados en Doctorado. Y Luis Miguel González Gago, de Presidencia, va más allá con cursos de doctorado en Derecho Administrativo e Internacional.

Pero no todo es Derecho. También hay perfiles técnicos destacables como el de la vicepresidenta Isabel Blanco (también consejera de Familia) y María González Corral (Agricultura), ambas Ingenieras de Caminos.

En el caso de la última también se destaca su Máster en Dirección de Proyectos por la Universidad de Valladolid y otro Máster Internacional en explotación y seguridad de presas y balsas por la Universidad Politécnica de Madrid.

Alejandro Vázquez (Sanidad), hace honor a su consejería y es médico y nefrólogo. Al igual que Carlos Fernández Carriedo (Economía), economista y funcionario de carrera.

Por último, Gonzalo Santonja (Cultura) es catedrático y doctor en Filología Española, aporta un perfil académico de alto nivel.

El equipo de la Junta muestra una media académica alta, con predominio de titulaciones universitarias tradicionales, algunas especializaciones técnicas, pero escasos perfiles sin formación superior acreditada.

La oposición

Entre los líderes opositores, el espectro académico se amplía. Aquí aparecen perfiles completos, incompletos y multidisciplinares.

Por ejemplo, el secretario general del PSOECyL, y también alcalde de Soria, Carlos Martínez no terminó Ingeniería Técnica Agrícola. “Estudios de Ingeniería Técnica Agrícola sin finalizar”, dice la página web socialista.

David Hierro, portavoz de Vox es licenciado en Historia por itinerario de especialidad en Arqueología, Prehistoria, Hª Antigua y Medieval. (Universidad de Valladolid). También añade que tiene un curso de Adaptación Pedagógica (Universidad de Valladolid) y un curso en Community Management y Marketing online (F.UNED)

Su compañera, la portavoz en las Cortes, Patricia Gómez Urban (PSOE) es licenciada en Derecho por la UVa.

Por su parte, Luis Mariano Santos (portavoz de UPL) es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Dirección de RRHH y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.Su compañero de grupo Ángel Ceña (Soria Ya) es doble licenciado en Derecho e Historia.

Mientras que en el Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos), también licenciado en Derecho. Mientras que Francisco Igea y Pedro Pascual (Por Ávila), ambos médicos, el segundo especializado en urgencias.

Además, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), se graduó en Trabajo Social y después se licenció en Derecho.

Sus compañeros de Mesa, el vicepresidente Primero, Francisco Vázquez (PP), es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y asegura tener dos máster: Derecho Público y Autonómico y Derecho de la Unión Europea, ambos por la UNED.

Mientras que Ana Sánchez, del PSOE, no aparecen datos en la web de las Cortes, pero sí en la del partido. Allí dice que tiene "Estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca". Nada concreto.

Por su parte, Diego Moreno (PSOE) es licenciado en Veterinaria, Rosa María Esteban (PP) es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca.y Fátima Pinacho (Vox) tiene estudios superiores en Derecho.

Alcaldes de capitales

En los ayuntamientos de las capitales provinciales también domina el Derecho. De los 9 alcaldes, al menos cuatro son licenciados en Derecho: Valladolid, Salamanca, Palencia y Burgos.

Jesús Julio Carnero (Valladolid) ha cursado además el Programa de Liderazgo del IESE.

Cristina Ayala (Burgos) suma hasta cinco posgrados y cursos superiores, en medio ambiente, desarrollo local, liderazgo público y defensa nacional.

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca es licenciado en Derecho.

Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y también tiene un máster en Emprendimiento Público por Deusto.

Por su parte, Francisco Guarido (Zamora) es licenciado en Ciencias Políticas e Historia.

José Antonio Díez, alcalde de León, además de un verso suelto dentro de su partido, también lo es en su titulación, menos habitual en política: Geología.

Además, José Mazarías (Segovia) es un perfil puramente educativo: filólogo, profesor de francés, de educación física y graduado en Primaria.

El caso de Sánchez Cabrera (Ávila) resulta menos claro: se cita formación en Ciencias Políticas, pero sin especificar titulación final.

Este análisis curricular nos deja que la mayoría de los cargos públicos de Castilla y León cuentan con titulaciones superiores. Muchos son funcionarios o tienen experiencia en el sector público.

Así, 12 de los 29 perfiles analizados (más del 40%) estudiaron Derecho. Es, sin duda, la carrera más presente en el poder autonómico y municipal. Aunque el Derecho sigue dominando, emergen perfiles de Historia, Medicina, Ciencias Políticas o Geología.

La formación continua y másteres son poco frecuentes en algunos perfiles, solo en mujeres y en cargos con perfil técnico, como Isabel Blanco o Cristina Ayala.

Esto es lo que a día de hoy aparece en sus currículums, aunque según está la cosa, nunca se sabe si puede cambiar.