Declarada la alerta por riesgo de incendios durante estos cuatro días en Castilla y León

El mapa de la alerta por riesgo de incendios ante las altas temperaturas en Castilla y León naturalezacyl

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal ha declarado situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en la Comunidad.

La ola de calor está dejando temperaturas extremas durante estos días y no parece que vaya a cesar por el momento. Se esperan termómetros entre los 30 y 36 grados y humedades relativas bajas, menos del 15% en la mayor parte de la Comunidad.

Asimismo, hay probabilidad de tormentas, que podrían ser secas y con fuertes vientos locales. La resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León este viernes extiende la medida que fue declarada para los días 4, 5, 6, 7 y 8 de agosto.

En este sentido, han recordado que de acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados por la Aemet como el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, se continúa con el incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio.

Por todo ello, se prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello; el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.

Y se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado. También habrá prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Por otro lado, habrá prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales.

Hay establecidas medidas preventivas complementarias para estos días, donde se prohíbe durante el periodo comprendido entre 14 y las 18 horas el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras en los montes; el uso de cosechadoras, segadoras y empacadoras en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal, salvo determinadas excepciones recogidas.