Juan Luis Gordo se da de baja del PSOE tras pedir la dimisión a Sánchez: "He dejado de identificarme"

Fue uno de los dos expolíticos socialistas que firmaron la carta para exigir la renuncia de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España por los "escándalos de corrupción". Ahora, el exdirigente socialista Juan Luis Gordo ha comunicado su decisión de darse de baja como afiliado del PSOE tras una "profunda reflexión personal y política".

Con más de tres décadas de militancia activa, quien fuera diputado, senador o secretario general del PSOE de Segovia, ha compartido los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. "Lamentablemente, en los últimos años he dejado de identificarme con la línea política, la estrategia y el funcionamiento del partido a nivel nacional", ha precisado.

Aunque fue de los "primeros" en apoyar la candidatura de Sánchez como líder del PSOE, también fue pionero en expresar, "con respeto y discreción, mis desacuerdos con su evolución política y su estrategia institucional". "No me reconozco hoy en esa línea de actuación, alejada -a mi juicio- de los valores que me llevaron a militar en el PSOE", ha recalcado.

Además, ha asegurado sentirse "ignorado" por quien fuera su sucesor al frente de la Secretaría General del PSOE en la provincia de Segovia, José Luis Aceves, de quien ha lamentado el "trato recibido".

"Durante estos últimos cinco años, he remitido al secretario provincial notas de valoración, críticas y propuestas: he participado con mis opiniones, lealmente, en el Comité Provincial, y siempre he utilizado los cauces internos del partido. Sin embargo, mis aportaciones han sido sistemáticamente ignoradas", ha denunciado.

Ante esto, ha reseñado que el "único foro para expresar mis inquietudes sobre las cuestiones públicas" ha sido a través de columnas de opinión, abandonando el Comité, órgano de control del partido en el que "los pesos y contrapesos son fundamentales para la buena marcha de la organización", desde el pasado Congreso provincial.

Dicha situación, sumada a su "alejamiento del proyecto político actual del PSOE", es lo que le ha llevado a presentar su "baja definitiva" como militante por una "cuestión de dignidad personal". "no entiendo la militancia como un acto de sumisión a la dirección, y menos aún como una renuncia a tus propias ideas y propuestas sobre los diferentes asuntos de la agenda pública", ha apuntado.

Para Juan Luis Gordo, "no se trata de una ruptura emocional, sino del reconocimiento de una realidad" y ha asegurado dar el paso con "serenidad, respeto y coherencia con mis principios, según entiendo el compromiso público".

No obstante, ha matizado que continuará participando en la vida social y cívica, especialmente en Segovia, a través de sus opiniones, colaboraciones en medios y como presidente de la Asociación Pluralismo y Convivencia con la "convicción de que el entendimiento y el respeto entre personas con distinta opinión es esencial para resolver los problemas de la ciudadanía".