García-Page siente "vergüenza" de una izquierda que acepta las "fechorías de tres golfos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), ha lamentado este miércoles en Arenas de San Pedro (Ávila) la situación que está viviendo su partido, con los casos de corrupción que están saliendo a la luz en las últimas semanas, de las que confiesa sentirse avergonzado.

"Hay muchas cosas de la política de las que sentir vergüenza, Los políticos honrados, como alcaldes y concejales, no se merecen estar envueltos en las fechorías de uno, de dos o de tres. Hay a quien, incluso, le da lo mismo si son tres golfos, y solo empieza a contar la corrupción si son 4, y son gentes de izquierda", ha señalado.

Así se ha expresado durante un acto junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por la firma de un nuevo convenio de colaboración en materia sanitaria entre ambas comunidades autónomas, García-Page ha tenido un mensaje para los miembros de su partido que le critican por ir contra la dirección nacional.

Conocido por chocar frontalmente con el presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el máximo representante de Castilla-La Mancha ha lamentado la situación que sacude a la política actual con los casos de corrupción que rodean a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, pero más cuando hay quienes desde la izquierda aceptan esas "fechorías".

Parafraseando a Mark Twain, García-Page ha destacado que "un hombre no puede estar nunca cómodo si no cuenta con su propia aprobación", defendiendo así su integridad frente a las críticas que le llegan de los miembros del PSOE por no concordar con las directrices marcadas desde Ferraz.

"Es por lo que trabajo yo y creo que los que estamos hoy aquí", ha zanjado un García-Page quien también ha señalado que el acuerdo de este miércoles supone un "ejemplo edificante" y un "pequeño mensaje" en medio de las tensiones territoriales existentes en España.

Las palabras de García-Page han coincidido con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde ha hablado sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su Gobierno.