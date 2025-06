Ana Redondo lamenta la ausencia de una Ley LGTBI en CyL: "Va contra las personas y una democracia plena"

La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha lamentado este sábado, 28 de junio, que Castilla y León no cuente aún con una ley que proteja los derechos y las libertades del colectivo LGTBI y ha asegurado que el vacío legislativo solo demuestra una actitud que va contra "las personas y una democracia plena".

Así lo ha manifestado en declaraciones recogidas por la agencia Ical durante la manifestación que se ha celebrado en Valladolid por el Día Internacional del Orgullo LTGBI, donde también la secretaria de Igualdad y LGTBI+ del PSOECyL, Lorena Valle, ha acusado a Alfonso Fernández Mañueco de llegar "tarde, mal o nunca".

La ministra también se ha referido a la prohibición del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), a colocar la bandera arcoíris en la fachada del Parlamento autonómico, tal y como ha hecho el PSOECyL, y ha criticado que estas decisiones son propias de la "extrema derecha, pero también de una derecha que a veces confunde el discurso y blanquea a la extrema derecha", en referencia al PP.

Para Redondo, en una jornada como la de este sábado se debe "celebrar los avances", incidiendo en el 20 aniversario del matrimonio igualitario, que convirtió a España en el tercer país en reconocer dicho derecho.

"Yo creo que es un motivo de orgullo que también lo es reconocer que esta es una sociedad libre, abierta y democrática", ha apuntado.

No obstante, ha mostrado su preocupación por los discursos de odio y por la ola reaccionaria que amenaza con "revivir el armario" y volver a una "España en blanco y negro" donde se recuperen "leyes como la de Vagos y Maleantes", pero ha garantizado que el Gobierno no va a consentir "ni un paso atrás".

En esta línea, ha asegurado que ante actitudes que pretenden simplificar a la sociedad y cercenar los derechos del colectivo, nos encontramos con que una parte importante de la sociedad está "con actitudes autoritarias".

"El autoritarismo triunfa en la simplicidad. El autoritarismo triunfa cuando la sociedad es más manejable. Y una sociedad menos diversa, una sociedad menos compleja, es una sociedad más manipulable", ha advertido.

Por último, ha recalcado que el Día del Orgullo sirve para reivindicar la "libertad con mayúsculas" y para "amar a quien cada uno quiere amar, para proyectar la vida que cada uno quiere desarrollar".

"La diversidad implica esa libertad para ser uno mismo, esa libertad que está reconocida en la Constitución y en todos los tratados internacionales", ha zanjado.

Por su parte, Lorena Valle ha acusado al PP de "utilizar como escudo a Vox para frenar los derechos del colectivo" y de "esconder su falta de voluntad para que la Ley LGTBI+, cuya tramitación debe empezar ya en las Cortes", salga adelante mientras se "dedica a la estrategia política".

"Ha gobernado (el PP) durante años la Junta de Castilla y León con una mayoría absoluta y nunca ha tenido una sensibilidad con este tipo de reivindicaciones, que son justas, necesarias y además son propias del siglo XXI", ha señalado.

Valle también ha lamentado que a Pollán "lo que más le preocupe es la colocación en las dependencias del GPS de una bandera que significa respeto y libertad".

"Parece ser que lo más urgente que hay en Castilla y León no es la falta de médicos, no son los recortes en educación, no son los recortes en derechos, sino que lo más grave parece ser que es la colocación y el ondear una bandera del orgullo. Eso es lo que le preocupa al señor Pollán", ha denunciado la secretaria de Igualdad y LGTBI+ del PSOECyL.

Multitudinaria manifestación

Durante la mañana de este sábado, Valladolid ha acogido una multitudinaria manifestación que ha sido convocada por la Fundación Triángulo para reclamar la tramitación de la ley autonómica que defienda los derechos del colectivo LGTBI y donde también se han denunciado los ataques de odio que aún sufren estas personas.

En la concentración, que era liderada por una pancarta que ha sido portada por algunas autoridades como la ministra de Igualdad o la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, la organización ha aprovechado el manifiesto para reivindicar unos derechos que están amenazados por una cada vez más creciente "LGTBIfobia".

De igual manera, desde la Fundación Triángulo han cargado contra el discurso de la "extrema derecha" y han avanzado que "nosotres no volveremos a los armarios, que vuelvan ellos a sus cavernas".

Manifiesto donde también se ha hecho referencia a la situación en Gaza, donde han recordado que desde la Fundación Triángulo siempre han defendido los Derechos Humanos no solo para las personas del colectivo en España y en el mundo, "sino para todas aquellas que los ven amenazados a diario".

"Por eso suplicamos que cesen las aberraciones humanitarias que están teniendo lugar en países de nuestro alrededor, empezando por el terrible genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza con el silencio cómplice de Occidente", han denunciado.

Contra la ausencia de una Ley LGTBI en Castilla y León también ha cargado Yolanda Rodríguez, que ha reprochado al PP su abstención en la proposición de ley del PSOE y ha asegurado que "desgraciadamente, vamos a pasar otros cuatro años de legislatura sin una ley que ampare y garantice nuestros derechos".

"Vamos a por vosotros"

Asimismo, Redondo ha recalcado hoy la necesidad de alcanzar una "mayor coordinación" entre administraciones para frenar la violencia de género y en especial a las puertas del verano, época en la que las estadísticas se inclinan y obligan a estar en "alerta máxima" por el incremento de asesinatos.

Por eso, ha hecho un llamamiento a todas las mujeres que sientan miedo y peligro a denunciar, ya que es la única forma de poner todos los mecanismos del Estado para proteger a las víctimas.

En esta línea, hizo referencia a las mujeres inmigrantes y ha subrayado que tienen los mismos derechos que las españolas y ha asegurado que "en ningún caso serán expulsadas".

También tuvo un mensaje para los agresores y asesinos, a quienes ha definido como "cobardes que no tienen sitio en una sociedad democrática". La ministra ha garantizado que serán arrinconados: "Vamos a triunfar sobre esta violencia injusta, intolerable. Vamos a ir a por vosotros. Va a caer sobre vosotros todo el paso de la ley".