Feijóo pide no llevar las siglas del PP el 8 de junio: "Nos vamos a levantar y nos escucharán en las calles"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado este viernes su carrera hacia la reelección en la Presidencia del partido en un acto en Valladolid en el que ha alentado a los españoles a salir a la calle en la manifestación del próximo 8 de junio, a las 11:00 horas, en Madrid, que llevará por lema 'O mafia o democracia', y ha pedido que no se lleven siglas del PP a la misma.

"Si van a seguir actuando con indecencia, tendrán enfrente a la mayoría de españoles honestos, nos encontrarán. Si no quieren escucharnos en las urnas, nos escucharán en las calles. O mafia o democracia, es necesario decirlo aunque nos duela", ha señalado.

Feijóo pide unidad a Vox

Feijóo se ha referido también a las críticas de Vox ante la convocatoria de la manifestación pero ha optado por no devolver el dardo y ha defendido que la oposición debe estar unida frente a Sánchez.

"No esperaba que me criticasen por convocar una manifestación contra el Gobierno, la gravedad de lo que hace este Gobierno no merece ninguna discusión entre los partidos de la oposición, allá ellos, no es nuestra batalla política. Esto no va de los intereses del partido, va de los intereses de un país, esto no va de siglas, va de decencia", ha afirmado.

El líder popular ha asegurado que él no pide a nadie que vaya a la manifestación "con el carnet del partido" y ha pedido a todos los españoles que acudan "con la camiseta de la honestidad". "Vamos a estar a la altura de lo que necesita nuestro país", ha insistido.

Sustituir la "degradación" por "rearme"

"El cambio no puede ser un mero relevo, no se trata de cambiar una cara por otra, unas siglas por otras, se trata de sustituir la degradación más absoluta por el rearme moral de nuestro país, por un proyecto nacional y por la reconstrucción de consensos que vivimos en España", ha señalado.

Feijóo ha pedido sustituir "la decadencia por la ilusión y la falta de ética por los valores" y ha cargado contra el Ejecutivo que "no tiene presupuestos, mayoría ni agenda" y cuyo único objetivo es "tapar el escándalo de hoy con el de mañana".

Además, ha denunciado la "corrupción generalizada" que afecta "a la familia, al partido, al Gobierno y al propio presidente". "Todos en el ajo contra jueces, fiscales, periodistas y la Guardia Civil. Este hedor ya no hay quien lo resista y no vamos a resistir más", ha insistido.

El presidente del PP ha asegurado que España no puede "tragar con los chanchullos de tanto sinvergüenza" ni "bajar la cabeza ante políticos deshonestos". "Nos vamos a levantar y vamos a volver a ganar con valores, porque la política son valores y decirle la verdad a la gente con decencia", ha señalado.

Feijóo ha ironizado haciendo un "reconocimiento expreso" a los fontaneros y fontaneras de España. "En las cloacas del PSOE no hay fontaneros, hay mafia. Tanta degradación con tantas tramas y protagonistas no va a digerirse, pretenden que digiramos poco a poco esta papilla y pensemos que todos los políticos son los mismo y que la corrupción no tiene remedio", ha afirmado.

Auditoría "del despilfarro"

Feijóo ha señalado que, además de acompañar a los españoles "mientras dure esta agonía", el PP debe construir "una alternativa con valores". "Esta semana hemos presentado un decálogo valiente para el cambio, vamos a hacer una auditoría general del despilfarro de este Gobierno", ha recordado.

El líder popular ha señalado que los españoles "deben saber en qué se ha malgastado cada euro de su dinero". "Van a saber cuántos chiringuitos ha creado el señor Sánchez y cuántas Jésicas y cuántas Miss Asturias hay en España. Si acabamos con el despilfarro seguro que garantizamos la viabilidad de los servicios públicos", ha añadido.

Feijóo ha señalado que para que un país funcione "es importante que el dinero se destine a mejorar los servicios públicos y a mejorar la vida de los españoles".

"No la de los socios independentistas, que son los que mandan, y para que el dinero llegue es fundamental que el Gobierno no se lleve. Por eso haremos la auditoría general del despilfarro", ha insistido.

Un congreso "para arreglar España"

El presidente del PP ha pedido la confianza de los militantes de la formación y ha asegurado que sin la confianza de los afiliados "no sería nada en política", mandando otro dardo a Sánchez.

"Hay gente que cree que el partido le sobra, que todos los presidentes autonómicos le sobran. Hace tres años me presenté ante vosotros por primera vez, veníamos de una gran crisis y muchos creían que no nos íbamos a recuperar y hoy somos el primer partido y somos el PP más fuerte de la historia a nivel territorial", ha presumido.

Feijóo ha asegurado que el congreso nacional del próximo mes de julio será "un punto de inflexión para el cambio político en España" y lo ha diferenciado del de 2022, en el que fue elegido, que fue para "arreglar el PP" mientras que el de este año es "para arreglar España".

"Os pido que transforméis el enfado en energía, el hastío en esperanza y el hartazgo en ilusión por el futuro y me comprometo con todos vosotros a darle a España el Gobierno decente y el futuro brillante que merece", ha afirmado.

El líder popular ha asegurado que es "un honor" iniciar su carrera hacia la reelección en Castilla y León porque es la tierra "de los grandes líderes del PP, de Aznar a Juan José Lucas". Además, ha elogiado que la Comunidad es la primera en "honrar a sus mayores" con la dependencia.

"Cuando honras a tus mayores es que te han enseñado bien y tienes una educación sólida, y por eso también es la primera Comunidad en educación de España", ha añadido, destacando también que Castilla y León será la sede de la próxima victoria electoral del PP en las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026.