Ainhoa García (Vox): “La solución para la baja natalidad en Castilla y León no es la inmigración"

Este viernes, Burgos acoge la segunda reunión del Grupo de Respuesta Nacional de Familia (GRN) de Vox, una iniciativa impulsada por el partido para coordinar e impulsar políticas municipales centradas en la protección y fortalecimiento de la familia.

Ainhoa García Flórez (Madrid, 1980), portavoz nacional de Familia de la formación, ha adelantado los objetivos de este encuentro en una entrevista a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León en la que ha reivindicado el “compromiso firme” de Vox con la natalidad, la protección de la maternidad y la mejora de las condiciones de vida de las familias españolas.

El GRN, activado el pasado mes de enero en Sevilla, nació, según apunta García Flórez con raíces en la provincia de León, como “respuesta práctica y efectiva” a una realidad que califica de preocupante: “nuestras familias están asfixiadas por la precariedad laboral, una fiscalidad altísima, y una política de vivienda inexistente”, denuncia.

Frente a esta situación, la formación de Abascal propone medidas concretas que se están implementando desde sus gobiernos municipales, como bonificaciones fiscales, oficinas de atención a la maternidad o programas de actividades familiares.

“La familia es parte del ADN de Vox”, afirma la portavoz, quien subraya que el enfoque del GRN va más allá de lo ideológico. “Es completamente práctico”, insiste. En apenas tres meses, destaca, ya se han puesto en marcha iniciativas como la Casa por la Vida en Torrelodones, la Semana por la Vida en varios municipios, y la incorporación de la “perspectiva de familia” en múltiples áreas municipales, desde infancia hasta mayores.

En este sentido destaca la apertura de la Oficina en Apoyo a la Maternidad de Sevilla, un servicio destinado a la asistencia integral de la mujer embarazada. Un recurso que funciona también desde el mes de noviembre pasado en Alicante, donde gracias a la formación liderada por Abascal “ya se han obtenido resultados muy positivos”, asegura esta abogada colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

El Grupo de Respuesta Nacional de Familia (GRN) en Sevilla

La portavoz nacional de Familia de Vox ha explicado que en este nuevo espacio “se dará información y se impartirán talleres y charlas en materia de orientación educativa, jurídica, psicológica y social y brindará un espacio seguro para madres en situación vulnerable, y esto es lo que queremos llevar a toda España”.

Hoy en Burgos, García Flórez estará acompañada del portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla y León, David Hierro y el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez - Acitores.

"Servicios tercermundistas"

Uno de los principales mensajes que Vox transmite a través de este grupo es la necesidad de revertir lo que consideran un “sistema fallido” del actual Gobierno de España que ha dejado a las familias desprotegidas. “Los servicios públicos están colapsados, no funcionan, y eso afecta directamente a las familias”, afirma García Flórez, al tiempo que exige “un gobierno fiable y estable que esté a la altura de las necesidades básicas”, en relación a esto destaca lo que están “padeciendo los españoles” en las dos últimas semanas con el apagón y los problemas de Renfe.

“Nuestras familias necesitan un gobierno fiable. Piensan que los servicios básicos son tercermundistas, es lo que estamos detectando en los últimos meses. Cuando nuestra familia necesita coger el tren para ir a trabajar, no hay trenes. Cuando van a dar la luz, le das al interruptor y no funciona. Las familias no pueden seguir siendo las víctimas silenciadas de un sistema fallido que no funciona. Necesitan estabilidad y necesitan orden. Y, por supuesto, necesitan protección”, asegura con firmeza.

En relación con Castilla y León, autonomía especialmente afectada por la baja natalidad, García Flórez reivindica un “plan nacional de apoyo a la natalidad” que incluya medidas fiscales, de acceso a la vivienda y de mejora de las condiciones laborales, pero también una “verdadera revolución cultural”. En este sentido, acusa al bipartidismo de haber abandonado a las familias y critica la respuesta del PP y el PSOEE ante la crisis demográfica. “La inmigración ilegal masiva no es la solución”, afirma.

“Hay un colapso en los servicios públicos, hay una bajada en las condiciones de la seguridad social y una pérdida de la identidad. Por lo tanto, es algo que tenemos que proteger con más ahínco”, asevera.

Burgos y Valladolid

Preguntada sobre su salida del gobierno municipal en Burgos, García Flórez asegura que fue una cuestión de principios. “Nos fuimos por un incumplimiento ideológico en relación con ayudas a ONG de inmigración irregular”, explica, recordando que mientras estuvieron en el Ejecutivo local se lograron avances como la creación de una concejalía de Familia, bonificaciones en el IBI para familias numerosas, y la declaración de Burgos como ciudad de interés turístico familiar.

En Valladolid, donde VOX sí forma parte del gobierno municipal, afirma que se están impulsando políticas similares: reducción de impuestos, medidas para la conciliación y apoyo a la natalidad. “La oficina de maternidad de Sevilla es un ejemplo que queremos replicar en más municipios y en Valladolid se podría hacer”, adelanta.

Finalmente, sobre el polémico protocolo antiaborto que Vox propuso en Castilla y León y que el PP descartó, García Flórez es tajante: “Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Lo que proponemos es que ninguna mujer se vea obligada a renunciar a tener un hijo por falta de información o apoyo. No creo que haya ningún problema en permitir a una madre escuchar el latido fetal”.

Novedades

La reunión de este viernes en Burgos servirá, según García Flórez, para “poner en común logros, dar la bienvenida a nuevos miembros y marcar las próximas metas”.

Se incorporarán nuevos municipios al GRN, con el objetivo de seguir creciendo y extender sus políticas a los más de 180 ayuntamientos donde Vox está presente. “Esta vocación municipalista es clave para renovar y fortalecer la vida democrática española desde abajo”, defiende.

La jornada cuenta con las intervenciones de José Ramón Ayllón, filósofo, escritor y profesor de literatura, ética y filosofía, y de María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, integradas en una sesión de reflexión que dará lugar a la puesta en común y al debate.

El grupo está formado por los siguientes concejales: Fernando Martínez-Acitores, de Burgos, que actuará como anfitrión; Mónica Gil, de Valencia; Aurora Rodil, de Elche; Pilar Cruz, de Alcalá de Henares; Alberto Vidal, de Castellón; Ángeles Lerma, de Torrente; Carmen Portugal, de Orihuela; María Jesús Bárcena, de Aranjuez; Juanfran Calvo, de Vinaroz; Sonsoles Palacio, de Torrelodones, y Emilio Serna, de Las Torres de Cotillas.

En la reunión de Burgos, se suman a este grupo María Pastor, directora de la Oficina Municipal de Apoyo a la Maternidad de Sevilla, Daniel Morcillo, concejal en Toledo y Pepa Blázquez, concejal de Talavera de la Reina, quienes aportarán su experiencia y compromiso con las políticas familiares al trabajo ya iniciado por el GRN de Familia.