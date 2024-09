La Junta contrapone a Mañueco y su "mano tendida" con Sánchez que quiere "gobernar sin el parlamento"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha contrapuesto este jueves al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y su "mano tendida" a los grupos de la oposición, con las reuniones que tendrán lugar el próximo lunes, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que quiere "gobernar sin el parlamento". Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en referencia a las afirmaciones del jefe del Ejecutivo acerca de que seguiría gobernando "con o sin el concurso del legislativo".

Carriedo ha asegurado que su Gobierno cree "firmemente" en la separación de poderes y que no es la primera vez que se producen esas reuniones con los grupos de las Cortes. "Lo que hace 4 o 5 años no era noticia, ahora sí que lo es", ha afirmado, asegurando que "hoy en día desgraciadamente es noticia que tengamos que decir que hay un Poder Ejecutivo que respeta el legislativo y judicial, cuando con el Gobierno de España hay todo lo contrario, que quiere gobernar sin control parlamentario". "Yo creo que eso es un error", ha afirmado.

El portavoz de la Junta ha asegurado que no van a escuchar solo a los partidos sino "al conjunto de la sociedad". "Ahora que iniciamos el curso político, parece oportuno tener contacto con los grupos parlamentarios, respetando a los que quieren venir y a los que no", ha señalado, añadiendo que "el que no venga que diga por qué considera que no es bueno hablar con el Gobierno de Castilla y León", en relación al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ya ha anticipado que no acudirá. Y le ha lanzado un dardo asegurando que su invitación "no tiene que ver con los pesos de esos grupos y que sean decrecientes".

Carriedo ha señalado que la Junta "busca el diálogo para seguir trabajando" y ha sacado pecho de la aprobación este miércoles en las Cortes de la Ley de Blindaje de los Servicios Esenciales. "Si somos la comunidad que más destina, blindar esos servicios es importante", ha señalado. Mañueco acudirá a las reuniones, según ha dicho, "con el ánimo de escuchar". "Hacer pública esa voluntad clara de mantener y seguir manteniendo un diálogo constructivo y útil. Esta mano tendida la hemos puesto de manifiesto hoy, pero también cuando teníamos mayoría absoluta", ha zanjado.