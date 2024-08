Tudanca califica de "ficticia" la ruptura entre PP y Vox y denuncia que votaron juntos para "restringir" la actividad del PSOE

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha calificado este martes de "ficticia" la ruptura entre PP y Vox en la Comunidad y ha denunciado que ambos partidos votaron juntos para "restringir" la actividad parlamentaria del PSOE. Tudanca ha hecho referencia así a la decisión tomada este lunes en la Junta de Portavoces de retirar tres interpelaciones al Grupo Socialista, que contaba con nueve y se quedará con seis, que pasarán al Grupo Vox tras pasar este a la oposición. Una decisión que fue apoyada por ambos exsocios.

Mañueco ha asegurado que el Gobierno de Mañueco está dedicado "a la radicalidad y a la inestabilidad" y a "una ruptura ficticia con la extrema derecha". "Ayer mismo votaban juntos en las Cortes para restringir el control parlamentario, la democracia y las posibilidades del PSOE de presentar iniciativas", anunciando, asegurando que el PP no deja de "suplicar" a Vox "que vuelva". "Rompen pero no rompen, se van pero no se van, en realidad siguen votando juntos", ha denunciado.

Tudanca ha asegurado que el Gobierno de la Junta es "el más inestable y más radical de la historia" y ha recordado que Mañueco lleva tres gobiernos diferentes en tres años y que a lo que dedica su tiempo es "a arreglar los desaguisados que él mismo crea, lo que él mismo estropea". "Lo hemos visto con el Diálogo Social, con la política de inmigración o con la propia Sanidad, donde tiene que hacerse a sí mismo una ley de blindaje para impedirse a sí mismo cerrar los consultorios que él mismo cerró. Es un poco surrealista", ha señalado.

El dirigiente socialista ha hecho hincapié en que los problemas de la Comunidad "no son fruto de lo que ha sucedido en los últimos cuatro años", con los gobiernos de coalición con Ciudadanos y Vox, sino que "la despoblación que nos lleva arrasando 40 años se ha producido con gobiernos del PP y sigue ahora que gobierna el señor Mañueco solo". "Los problemas de desarrollo rural, el deterioro de la sanidad pública, el éxodo juvenil y la falta de industrias es responsabilidad del PP, es quien ha gobernado, quien sigue gobernando y eso es lo que tiene que cambiar", ha afirmado.

Tudanca ha asegurado no albergar "ninguna esperanza" en que el PP cambie sus políticas y ha asegurado que los socialistas "lo han intentado" y les han ofrecido su mano "tendida en muchas ocasiones" pero que ha sido rechazada "una y otra vez". "El año pasado votaron más de 1.000 veces en contra de nuestras enmiendas a los presupuestos, todas las que presentamos, ese es el poco talante democrático que tiene el PP", ha señalado.

Despoblación, reto demográfico, impulso económico y blindaje de la Sanidad Pública

Tudanca ha anunciado que el Grupo Socialista va a centrar su acción política en el nuevo curso político que empieza "en la lucha contra la despoblación, hacer frente al reto demográfico, el impulso económico y el blindaje de la Sanidad Pública" y ha asegurado que los socialistas empiezan el curso político "con optimismo".

"España vive un buen momento. A pesar del ruido, de la furia y de los discursos de odio que algunos se empeñan en trasladar a la sociedad española este país está creciendo económicamente, creando empleo, suben los salarios y las pensiones y se ha convertido en la locomotora de Europa y debemos ser capaces de aprovecharlo, también en Castilla y León", ha señalado Tudanca.

El secretario general del PSCyL ha hecho hincapié en que la Comunidad debe ser capaz de "atraer inversiones, industrias y ser capaces de revertir la sangría demográfica que no nos deja avanzar ni crecer". "Necesitamos impulsar iniciativas en ese sentido, esta Comunidad necesita una Ley de Reto Demográfico, un blindaje de servicios públicos después de un verano en el que hemos visto de nuevo como la Junta es incapaz de prestar en condiciones dignas la Sanidad, y vamos a seguir exigiendo más medios, más profesionales y una garantía de que, se viva donde se viva, todos los ciudadanos tengan los mismos derechos", ha zanjado.