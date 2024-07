Tudanca avisa a Mañueco de que "no va a engañar al PSOE" y le exige la retirada de la Ley de Concordia

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha avisado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que "no va a engañar al PSOE", tras la salida de Vox del Ejecutivo de coalición en la Comunidad. "Hace 15 días mordió la mano tendida", ha recordado, en referencia al ofrecimiento que le hizo en el debate del estado de la Comunidad para gobernar en solitario con pactos puntuales con los socialistas.

El líder socialista ha exigido al presidente de la Junta que el PP rompa con Vox en los ayuntamientos que gobiernan juntos, Valladolid y Burgos, que retire la Ley de Concordia, el BIC de la pirámide de los italianos y que "apruebe las leyes paradas" y ha alertado sobre el "complicado" escenario político en el que se encuentra la Comunidad tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox y ante la “debilidad” en la que queda el Gobierno de Castilla y León.

Esta nueva situación, ha dicho, "demuestra la debilidad y fragilidad de los gobiernos de Mañueco porque con C’s el acuerdo lo decidieron Casado y Rivera, el de Vox lo ordenó Feijóo y la ruptura la ordenó ahora Abascal". La ruptura, ha sostenido, entre PP y Vox ha usado la inmigración como "excusa" porque el PP ya adoptó "posturas de extrema derecha" en Villaquilambre, Medina del Campo y Valladolid capital.

Y ha acusado a Mañueco de verter “lágrimas de cocodrilo” sobre la humanidad y los menores cuando "no movió un dedo en las políticas sobre inmigración adoptadas en algunos de sus ayuntamientos". Tudanca ha criticado que el PP "no haya movido un dedo" respecto a la "ultraderecha" hasta que "les han echado un pulso", pero no lo hicieron "cuando atacaron los derechos de las mujeres, negaron el cambio climático y la Agenda 2030, diluyeron la violencia de género y la memoria democrática o atacaron el Diálogo Social".

"Ahora la inmigración es la excusa, fruto de la batalla que tiene ahora la derecha que ha engendrado una hidra de tres cabezas", ha dicho, y ha recordado su mano tendida hace 15 días en el debate sobre el Estado de la Comunidad. "Mañueco engañó a Ciudadanos , a Vox y, sobre todo, a los suyos. A nosotros, al PSOE, no nos va a engañar", ha advertido.

Por eso, le ha exigido la retirada de la Ley de Concordia, del BIC de la Pirámide de los italianos, la recuperación del Diálogo Social y la puesta en marcha de leyes "paralizadas", como la de violencia de género o la LGTBI. El dirigente socialista ha subrayado que "hoy es un gran día" porque el hecho de que hayan salido del Gobierno de Castilla y León "es una buena noticia". Ha lamentado, eso sí, que "el PP no le haya echado sino que ha sido Vox el que se ha ido".