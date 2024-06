El PSOE registra dos proposiciones de ley en las Cortes para reforzar el operativo contra incendios

El Grupo Socialista ha registrado este miércoles en las Cortes dos proposiciones de ley de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales para que Castilla y León "cuente con operativo estable, público, con condiciones dignas y con recursos suficientes" para proteger el patrimonio medioambiental de Castilla y León.

Así lo ha señalado el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, aprovechando el Día Mundial del Medio Ambiente en un acto en Valsaín (Segovia), donde se ha preguntado, además, "si la derecha y la extrema derecha se han leído la Agenda 2030, que habla de proteger el medio ambiente, los ecosistemas y de garantizar la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático", objetivos "coincidentes", ha dicho, con el Estatuto de Autonomía.

"Hoy estamos en el Real Sitio y estamos en Valsaín. Hoy estamos en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Hoy estamos en una reserva mundial de la biosfera. Estamos en la comunidad autónoma con la mayor superficie de masa forestal de nuestro país y hay que decir que esta riqueza no siempre se ha cuidado de forma adecuada por parte de la Comunidad”, ha recordado Tudanca.

Y eso, ha incidido Tudanca, sin tener en cuenta "las más de 100 iniciativas que ha presentado el Grupo Socialista durante los últimos años", donde "la Junta no hizo nada". "El Partido Popular no hizo nada. No solo no lo hizo, sino que fue hacia atrás porque entregó la Junta de Castilla y León a Vox, a los negacionistas del cambio climático, a los negacionistas de toda esta batalla", ha denunciado.

Por este motivo, ha asegurado que el PSOE que "vuelve a trabajar" y a registrar dos proposiciones de ley porque Castilla y León "necesita un operativo estable, necesita un operativo público, necesita un operativo con condiciones dignas y con recursos suficientes para proteger una de sus mayores riquezas". "Se trata de cuidar a los que nos cuidan. Se trata de proteger a los que nos protegen, de los que son los únicos garantes de que nuestros montes, de que nuestros bosques, del que nuestro patrimonio natural esté suficientemente protegido", ha zanjado.