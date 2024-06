Raúl de la Hoz: "La amnistía es un golpe de Estado sin pistolas y modificaremos normas en Europa para impedir que se repita"

Raúl de la Hoz (Palencia, 4 de mayo de 1973) lleva toda una vida vinculado a la política de Castilla y León. Después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, cambiará la sede de las Cortes de Castilla y León por el Parlamento Europeo para representar al PP después de una carrera de 25 años como procurador en la Cámara, un cuarto de siglo en el que De la Hoz ha jugado un papel crucial en la política de la Comunidad.

Este palentino, abogado en ejercicio colegiado en el Colegio de Abogados de Valladolid desde 1996 y especializado en Derecho Bancario, Societario y Mercantil, aterrizó en las Cortes de Castilla y León con tan solo 26 años, tras las elecciones autonómicas que tuvieron lugar el 13 de junio de 1999, y en las que el popular Juan José Lucas revalidó su mayoría absoluta.

Aquel año 1999, fue el procurador más joven de la Cámara por lo que formó parte de la mesa de edad, la que se encarga de organizar las sesiones constitutivas de las Cortes después de las elecciones, y ahora, con 51 años, es el hombre fuerte del PP en las Cortes, mano derecha del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y portavoz del Grupo Popular desde abril de 2017, aupado precisamente por la llegada del salmantino a la dirección del PP de Castilla y León.

Además, ha ocupado diferentes cargos en la estructura orgánica del PP, habiendo sido presidente de Nuevas Generaciones de Castilla y León, coordinador de Organización del PP de Castilla y León y vicesecretario general del PP de Valladolid. En la actualidad, ostenta el cargo de vicesecretario autonómico de Acción Parlamentaria y Comunicación y también es miembro de la Junta Directiva de la formación. El próximo 9 de junio se presenta como número 12 en la lista de los populares a las elecciones europeas y afronta su nueva etapa con "ilusión y ganas de trabajar por Castilla y León" desde Bruselas.

Pregunta.- Después de toda una vida en la política autonómica emprende una nueva aventura en Europa, ¿cómo está viviendo la campaña y cómo afronta esta nueva responsabilidad?

Respuesta.- Con una intensidad importantísima y una ilusión extraordinaria. Es un cambio muy importante a nivel personal pero también político, aunque al final es lo mismo, es representar y defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León pero en el parlamento más importante del mundo y eso infiere a la actividad una responsabilidad muy importante. Por lo tanto, ilusión, ganas y toda la predisposición para trabajar por Castilla y León.

P.- ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos que tiene la UE y cuál es la receta del PP para afrontarlos?

R.- Con carácter global, la legislatura que viene ha de ser la de la competitividad. Europa se está quedando atrás en el desarrollo económico, la política de bloques está lastrando el desarrollo de la Unión Europea, y es el momento de repensar nuestros planteamientos y nuestras políticas para reorientar nuestra economía y hacerla competitiva.

El candidato del PP a las europeas, Raúl de la Hoz, posa con la bandera de la UE en su despacho de las Cortes Photogenic

Esforzándonos por la investigación, por la innovación, por el desarrollo territorial y teniendo muy en cuenta que la lucha contra el cambio climático no puede, en absoluto, ser un lastre para el desarrollo económico. Nosotros no somos ni negacionistas ni catastrofistas, planteamos que la lucha contra el cambio climático debe ser compatible con el desarrollo económico y con el mantenimiento de una economía competitiva, de una industria potente y de un sector primario que sirva de base económica para la UE.

Es necesario relanzar nuestra política de defensa en una situación como la actual, con una encrucijada de conflictos, algunos bélicos y otros geopolíticos. La UE debe ser capaz de generar una única política de relaciones internacionales y reforzar la política de defensa común para no ser tan dependiente de la OTAN.

También tiene que ser la legislatura de los territorios y en la que abordemos el reto demográfico. Europa tiene tres problemas relacionados con el reto demográfico: el envejecimiento, la baja natalidad y la despoblación, que nos afecta especialmente. El 80% del territorio de la UE sufre problemas de despoblación y es necesario desarrollar una estrategia global y consensuada de lucha contra la despoblación, que sirva para abordar este problema y plantear soluciones, vía infraestructuras, prestación de servicios, mejora de la conectividad, apoyos fiscales y ayudas económicas.

P.- ¿Considera que el conflicto de Ucrania ha mostrado más que nunca le necesidad de una política de seguridad común?

R.- La Unión Europea se ha dejado llevar y es necesario abordar el posicionamiento de la UE en el mundo de una forma más centrada. Tenemos que fijar una posición común, no 27 posiciones distintas ni de bloques, sino ser capaces de consensuar un posicionamiento único que nos de fuerza de cara a las negociaciones internacionales y que tenga claro cuales son sus objetivos. Hay que acabar con el conflicto de Ucrania, condenar la actuación del Gobierno de Rusia e intermediar en el conflicto israelí-palestino.

P.- Esta misma semana el presidente Mañueco pidió "mostrar la puerta de salida" a Sánchez con una victoria del PP, ¿de qué manera podría contribuir un triunfo popular en estos comicios a acortar la permanencia del presidente en la Moncloa?

R.- Después de lo sucedido ayer, los españoles tenemos la oportunidad de dar una respuesta frente a la amnistía, frente a la corrupción, frente a la mentira y frente a la deriva radical de este Gobierno y sus pactos con radicales, separatistas y pseudoterroristas. El día 9 de junio todos los españoles tenemos la oportunidad de expresarnos en torno a esto, es el momento inmejorable para decirle a Sánchez que hasta aquí hemos llegado, que nuestra paciencia se ha agotado, que basta ya y que queremos y vamos a recuperar nuestro futuro como país en democracia diciendo la verdad a los ciudadanos.

En estas elecciones no solo estamos determinando qué modelo de UE queremos y qué posición queremos que tenga España en Europa, sino que también existe una clave nacional y deben ser la respuesta del pueblo español a la deriva atroz de Sánchez en estos últimos tiempos.

P.- Ayer mismo se aprobó la amnistía en el Congreso de los Diputados, ¿cree que el PP logrará frenarla en Europa?

R.- Este atentado corrupto contra la Constitución, este golpe de Estado sin pistolas que han propiciado Sánchez y sus socios no puede quedar sin respuesta. Va a haber dos respuestas en los próximos días, una la de las urnas, la de los ciudadanos, y la segunda la acción del PP en las instituciones. Eso implica el recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de todas las comunidades gobernadas por el PP y también iremos a instancias comunitarias, acudiremos al Tribunal de Justicia de la UE, y modificaremos normas para hacer posible que situaciones como estas no se puedan repetir en el futuro.

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, durante la entrevista Photogenic

Para prohibir cualquier modificación normativa que implique una amnistía, para impedir cualquier indulto concedido a socios de Gobierno y también para modificar las euroórdenes e impedir que prófugos de la justicia campeen a sus anchas por la Unión Europea. La batalla no ha terminado y no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque un atentado como este a la dignidad de nuestro país debe tener una respuesta contundente, siempre en el marco de la legalidad.

P.- ¿Qué opinión tiene del espectáculo que se vivió este jueves en el Congreso con bronca e insultos durante la aprobación de la amnistía?

R.- A mí me da mucha pena que el PSOE sea protagonista y ejecutor directo del mayor atentado sufrido por nuestra Constitución desde el 23-F. Este atentado no lo han hecho unos señores de verde con pistolas, lo han hecho unos diputados elegidos por los ciudadanos que ayer no tuvieron empacho en reírse cuando se estaba votando acabar con la igualdad y cargarse los principios de separación de poderes, de igualdad y libertad y dar la razón a aquellos que quieren destruir España.

Me da muchísima pena que el PSOE participe de esta estrategia de destrucción de nuestros valores constitucionales. Basta escuchar a Rufián jactándose de la derrota de la Constitución para darse cuenta de lo grave que es la situación en la que nos encontramos. Siento rabia, dolor y una pena extraordinaria de que el PSOE sea protagonista directo de esta aberración jurídica, moral y ética.

P.- ¿Cómo valora la gestión de los fondos europeos en España y qué respondería al PSOE que acusa al PP de haber intentado boicotear su llegada?

R.- Esto es una mentira más, de tantas y tantas mentiras a las que nos tiene acostumbrado el Gobierno socialista. Los fondos llegan a España como consecuencia de que la UE decide hacer una política de solidaridad con los países que peor han gestionado la crisis del COVID-19, y España es el país que más fondos recibe junto con Italia pero no gracias a Sánchez sino porque fue el país que peor gestionó el COVID y donde más cayó el PIB y más empleo se destruyó, junto con Italia.

Lo curioso es que mientras en Italia el primer ministro tuvo que dimitir como consecuencia de su pésima gestión del COVID, aquí Sánchez pretende que le demos las gracias por ser la economía y el país más castigado por su mala acción. Esos fondos tenían que ser correctamente orientados para recuperar económicamente y dinamizar al país, pero estamos viendo que no están llegando en cuantía suficiente por la mala gestión del Gobierno socialista y no están llegando a quienes debieran.

Solamente el 20% de los fondos ejecutados han llegado a la economía real, el 80% restante se ha quedado en la administración pública. Además, estamos en unos niveles de ejecución bajísimos, han de llegar 163.000 millones de euros, han llegado de momento 30.000 y no han llegado más como consecuencia de que están gestionando mal. Por lo tanto: mala ejecución de fondos, ejecución poco transparente y fondos que no han llegado a su destino.

Raúl de la Hoz en el pasillo de los despachos del PP en las Cortes de Castilla y León Photogenic

Todo eso debe revertirse haciendo posible que las comunidades participen de la gestión de esos fondos, que la gestión sea transparente y que los fondos lleguen a la economía real, a nuestras empresas.

P.- En lo que se refiere a Castilla y León, ¿cuáles van a ser sus prioridades para defender los intereses de la Comunidad en el Parlamento Europeo?

R.- A veces nos parece que la Unión Europea está lejos de los intereses y necesidades de los castellanos y leoneses, pese a lo importante que es la UE para Castilla y León. Mi voluntad es acercar Castilla y León a Europa y acercar Europa a Castilla y León, hacer que las decisiones que se tomen en Europa tengan más en cuenta los intereses de la Comunidad, que son los intereses de los agricultores y ganaderos, de nuestra economía y de nuestra industria.

Trabajaremos por una política agrícola que sirva de verdad para mantener este importante sector sin que reciba constantes atentados de la izquierda radical ecologista, por una industria potente que este exenta de ataques medioambientalistas y un desarrollo ordenado de nuestras infraestructuras para recibir lo mismo que reciben el mismo de territorios. No tiene sentido que en España haya dos ejes prioritarios de transportes en desarrollo, el eje Atlántico y el Mediterráneo, que el Mediterráneo esté desarrollándose con normalidad y las infraestructuras estén en ejecución y que en el Atlántico haya una parálisis absoluta por dejadez e inacción del Gobierno de España.

Sánchez nos tiene muy acostumbrados a que todo aquello que no le interese políticamente lo olvida y lo humilla y, desgraciadamente, en el desarrollo de las infraestructuras, tiene olvidado y vilipendiado el desarrollo del noroeste español, por tanto, de Castilla y León.

P.- Tanto Alberto Núñez Feijóo como la candidata, Dolors Montserrat, han abierto la puerta a acordar con Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo asegurando que se está acercando a los valores de la Unión Europea, ¿está de acuerdo?

R.- Nosotros el planteamiento que hacemos respecto del futuro de la UE y la conformación de bloques es que tenemos claro que nuestro objetivo es ayudar a los ciudadanos españoles. Nos gustaría tener a nuestro lado al mayor número de formaciones políticas posible y aceptamos pactar con la izquierda y con la derecha siempre y cuando el objetivo sea la defensa de los intereses de España en Europa.

Si ello implica acuerdos con el PSOE, fenomenal, si ello implica acuerdos con Vox, fenomenal, pero siempre nuestras líneas rojas en los acuerdos son el respeto a los valores europeos, el respeto al Estado de Derecho y el respeto a los valores constitucionales. Si cualquiera de nuestros rivales políticos están dispuestos a respetar esos valores y quieren colaborar con nosotros en la defensa de los intereses de España estaremos encantados de hacerlo juntos. Nosotros no miramos a los lados, miramos de frente a Europa y a los ciudadanos.

El candidato del PP a las europeas, Raúl de la Hoz, durante la entrevista Photogenic

P.- ¿Le gustaría que se mantuviese la tradicional coalición entre conservadores, socialistas y liberales o preferiría un acercamiento entre el PPE y el grupo de los Conservadores y Reformistas, equivalente al Gobierno de Castilla y León?

R.- Yo prefiero lo que sea mejor para España y lo que sea mejor para Castilla y León, siempre desde el respeto a los valores constitucionales, europeos y del Estado de Derecho.

P.- ¿Qué opina del reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno y de su posición con respecto al conflicto de Gaza?

R.- Es absolutamente inoportuno, no se puede utilizar las relaciones diplomáticas e internacionales para tapar la corrupción e intentar desviar la atención de lo que está sucediendo en nuestro país. El manoseo que está haciendo el Gobierno socialista de un asunto tan complejo y tan importante lo está haciendo únicamente por tapar su corrupción o tratar de distraer la atención.

Hemos visto al Gobierno llegar al punto de llamar genocida al pueblo israelí que es el pueblo que de verdad ha sufrido el último genocidio de nuestra historia, estamos llegando a unos puntos absolutamente insospechados, única y exclusivamente para desviar la atención, y las relaciones diplomáticas no están para ser puestas en cuestión de esta manera.

Sobre esta y sobre otras cuestiones debemos actuar desde el consenso y desde la negociación, no puede ser que dos países de la UE actúen de forma separada del resto y que uno de ellos sea España.

P.- ¿Cómo cree que terminará la crisis diplomática con Argentina?

R.- Hemos generado una crisis diplomática con Israel, otra con Estados Unidos, otra con Argentina, y eso tiene unas consecuencias importantes desde el punto de vista geopolítico y económico. Unas crisis que se han generado únicamente para que no hablemos de la corrupción que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, una señora que, quiero recordar, está siendo investigada por algo tan sencillo como que escribió una carta de recomendación sobre una empresa que después recibió nada menos que 28 contratos públicos por importe de 23 millones de euros.

Eso es lo que están investigando los juzgados y de eso es de lo que no quiere hablar Sánchez, y por eso se inventa crisis diplomáticas para tapar estas cuestiones actuando de forma absolutamente irresponsable. Debemos devolver la serenidad y la normalidad a nuestras relaciones diplomáticas y ser conscientes de que no deben estar supeditadas al interés de Sánchez de mantenerse en la Moncloa.

P.- ¿Con qué se queda de estos 25 años en las Cortes?

R.- Me quedo con el trabajo realizado y con el servicio que he pretendido siempre dar a esta tierra desde la honestidad, la humildad y la lealtad con los valores y principios que inspiran la construcción democrática de Castilla y León. No cambio el objetivo de mi trabajo, si cambio el ámbito de su desarrollo, seguiré trabajando por Castilla y León de la misma manera que lo hacía en las Cortes pero en un escenario distinto, más importante, más influyente y que requerirá de mí un trabajo más intenso y consecuente.

P.- ¿Ve con salud al Gobierno autonómico para acabar la legislatura? ¿cuáles son los principales retos que quedan por cumplir antes de que finalice?

R.- El Gobierno goza de una salud de hierro como consecuencia de que lo que nos planteamos al inicio de la legislatura lo estamos consiguiendo. Tenemos la mejor educación, los mejores servicios sociales, uno de los mejores servicios sanitarios, estamos creciendo económicamente, estamos creando empleo, estamos reduciendo las desigualdades. A Castilla y León le va bien y no hay que parar.

Los retos están vinculados al desarrollo de las infraestructuras, a la capacidad de desarrollar una economía innovadora y potente, de seguir ahondando en la apertura de la Comunidad hacia el mundo y también cubrir las desigualdades que existen. Y por supuesto la lucha contra la despoblación y el mantenimiento de la vida de Castilla y León en el campo.