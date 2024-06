Mañueco recuerda a Sánchez lo que ha hecho por Castilla y León: “Cerrar minas, retrasar infraestructuras y despreciar al campo”

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha clausurado en Palencia un mitin de campaña junto a la presidenta provincial de la formación, Ángeles Armisén. Casi a la misma hora que Pedro Sánchez y la elite del PSOE ofrecía un mitin en Valladolid y cargaba contra su gestión en la Junta. Por eso, desde Palencia afirmaba que “en Castilla y León no nos merecemos ni a Teresa Ribera, ni a Puente ni a Zapatero ni a Sánchez. Representan lo peor de la política, con unos socios radicales que dicen cada uno una cosa, incapaces de aprobar los presupuestos ni leyes, incapaces de gobernar. Sólo se han puesto de acuerdo para aprobar la amnistía: beneficios judiciales por 7 votos. Pura corrupción política”.

Así ha recordado que “la amnistía ha sido la gran traición a España, pero nuestra tierra lleva años sufriendo sus robos y desprecios. Su lista de traiciones a Palencia y Castilla y León es interminable y esta semana ha sumado una más: una amnistía indecente por siete votos”.

En Palencia, Mañueco ha vuelto a cargar contra el Gobierno de España. “¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez por esta tierra?. Retrasos en infraestructuras, como la autovía Burgos-Aguilar o la alta velocidad a Santander, perjudicando la competitividad de nuestras empresas. Presentar un mapa de transportes que suprime 346 paradas de bus en los pueblos de CyL, incluidos 24 en la provincia de Palencia”, se ha preguntado.

Para posteriormente poner en su foco de mira también a la candidata Teresa Ribera. “Han cerrado minas y térmicas sin alternativa y sin transición energética justa y adecuada, como hacen otros países de Europa, provocando desequilibrio y despoblación y la responsable es Teresa Ribera, candidata del PSOE a las elecciones europeas”.

Por eso tiene claro que “el voto al PP es el único que puede frenar a Sánchez. Todo lo que no sea votar al PP es darle un balón de oxígeno a Sánchez”.

Asimismo ha asegurado que el PP “”vamos a ganar porque tenemos los mejores candidatos. Vamos a ganar porque tenemos el mejor proyecto, con nuestro presidente Feijóo, pero, sobre todo, vamos a ganar porque os tenemos a todos vosotros: los alcaldes, alcaldesas, portavoces y concejales del PP”. Aunque ha dejado claro que “la victoria no es suficiente, necesitamos el mayor número de votos, una victoria contundente. Palencia no va a fallar; Castilla y León no va a fallar. Vamos a ser un pilar de la victoria electoral. ¡Vamos a estar a la altura de España y Europa!”