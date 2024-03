"¿Nos vamos todos a la camita a las 22:30 horas?": los hosteleros de Castilla y León se rebelan contra Yolanda Díaz

La polémica a cuenta de los horarios de cierre de la hostelería está servida. Este lunes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apostaba por adelantar el horario de cierre de los restaurantes de España, asegurando que "no es razonable" que permanezcan abiertos hasta la 1:00 de la madrugada. Unas declaraciones que han generado un importante malestar en el sector hostelero a nivel nacional y también en Castilla y León.

En una intervención en el Congreso ante el grupo parlamentario de Sumar, Díaz abogó por limitar los horarios de la hostelería en vez de ampliarlos, invitando a abrir ese debate en el marco de la reducción de la jornada laboral que ha acordado con sus socios del PSOE. Jaime Fernández, presidente de la Confederación Regional de Hosteleros de Castilla y León, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que las afirmaciones de la vicepresidenta segunda "no tienen ningún sentido ni ningún criterio".

"Yo creo que es la ignorancia y no ha habido ningún contacto con la patronal para hablar de ese tema, por lo que ella ha mentido", ha afirmado Fernández. El también presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Valladolid ha recordado a Díaz que la hostelería "es la parte del turismo más importante a nivel nacional" y ha negado la justificación de la vicepresidenta para proponer esa reducción de horarios, alegando que es lo que se hace en Europa.

"En Europa, precisamente, quieren copiar lo que hacemos aquí para tener vida y aquí quieren que cerremos antes, que es lo que Europa no quiere. No tiene mucho sentido", ha asegurado Fernández. El presidente de los hosteleros de Castilla y León ha señalado que el hecho de que los restaurantes tengan flexibilidad en cuanto a la hora de cierre "genera empleo, economía y puestos de trabajo" y ha pedido a la vicepresidenta que "piense antes de hablar" porque esas declaracione "no tienen ningun sentido".

"No se puede ni plantear, imagina las terrazas en verano en la costa o unos carnavales de Cádiz, no tiene ningún sentido cuando ya hay unos horarios establecidos por parte de los ayuntamientos y las comunidades", ha afirmado, recordando que, desde la pandemia de la COVID-19, existen también las dobles licencias que permiten a un restaurante ser también local nocturno. "Aquí no tiene ningún recorrido, que se ocupe de los temas que la atañen y que deje esto para quienes realmente saben sobre el turismo", ha señalado.

Fernández ha incidido también en que la hostelería es "una de las bazas del turismo" en España y que contribuye "a que vengan muchos visitantes" que lo que quieren es "estar a gusto". "Una persona sale del teatro a las 22:00 o 22:30 y media de la noche y ¿se va a encontrar todo cerrado?, ¿nos vamos todos a la camita?. No tiene ningún sentido por Dios", ha insistido.

El presidente de la Confederación de Hosteleros de Castilla y León ha lamentado que una persona que ostenta un cargo de tan alta responsabilidad haga este tipo de declaraciones. "Es la ignorancia, el hablar sin sentido como ha ocurrido muchas veces con otras cosas, ahora toca esto y veremos cual es la siguiente", ha zanjado.