Tudanca niega que los pactos de Sánchez perjudiquen a Castilla y León: "La condonación de deuda va a ser igual para todas las comunidades"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha negado este lunes que los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas vayan a perjudicar a Castilla y León. "La condonación de la deuda va a ser igual para todas las comunidades", ha señalado, asegurando que "no va a haber negociaciones bilaterales" y que si se produce una reforma del sistema de financiación "se acordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Tudanca ha celebrado la reunión de este órgano, que tendrá lugar este lunes, y ha afirmado que la financiación autonómica es "una asignatura pendiente" en España "desde hace mucho tiempo". El dirigente socialista ha recordado que con el Gobierno de Sánchez Castilla y León "no solo no ha salido perjudicada sino que ha salido beneficiada" y ha asegurado que si se produjera "una desigualdad" en la reforma del sistema de financiación, "el primero en protestar" sería el PSOE de Castilla y León.

El secretario general del PSCyL ha denunciado la "deslealtad" del PP porque en los tiempos de Mariano Rajoy al frente del Gobierno (2011-2018) "ni se exigía la renovación del sistema de financiación ni se alzaba la voz contra los recortes de fondos a las comunidades". "Durante los últimos cuatro años CyL ha recibido un 37% más que durante los Gobiernos del PP, 8.600 millones de euros adicionales en solo cuatro años, es el PP el que es desleal con Castilla y León, con los acuerdos en materia de financiación", ha insistido.

Tudanca: "El PP no puede exigir más financiación mientras le perdona dinero a los ricos"

Además, ha recordado que el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado por unanimidad por todos los grupos de las Cortes en 2016 no solo exige una reforma en el sistema de financiación sino que la Comunidad "sea autónoma en la recaudación de los impuestos y corresponsable". "El PP no puede exigir más financiación mientras le está perdonando dinero a los más ricos que luego recorta de la sanidad, la educación y la dependencia", ha señalado, asegurando que el problema de la Comunidad "no es la condonación de la deuda" sino que "es el PP".

"Uno se pregunta para que quieren más dinero si luego no saben gestionarlo, si todas las políticas las está gestionando el Gobierno de España", ha afirmado, recordando que "más de 20.000 familias" se han quedado sin ayudas al autoconsumo eléctrico por la "mala gestión" de la Junta. Tudanca ha asegurado que el problema de Castilla y León "se llama Mañueco y se llama Vox" y que de nada le servirá a la Comunidad "tener más recursos" si el PP "se los perdona a los ricos y cuando llegan o caen en manos de la corrupción o de la ineficacia o la inutilidad".

Tudanca: "Ayuso defiende un sistema de financiación que perjudica gravemente a CyL"

El secretario general del PSCyL se ha reafirmado en los acuerdos de 2016 que defendían una reforma del sistema de financiación, suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y que se tengan en cuenta criterios de dispersión y despoblación y se ha preguntado si Mañueco "va a estar con Castilla y León o con Isabel Díaz Ayuso".

"Ayuso defiende un sistema de financiación que perjudica gravemente a Castilla y León. Esta no es una discusión partidista, es territorial, y le pido al PP a que vuelva al acuerdo con las comunidades que necesitan un sistema de financiación como el que necesita Castilla y León", ha zanjado.

