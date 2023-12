Vox exige a la Junta "mayor contundencia" en su oposición al Gobierno pero niega que la ruptura con el PP afecte al pacto en Castilla y León

Vox ha exigido este martes a la Junta de Castilla y León "mayor contundencia" en su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez pero ha negado que la ruptura del partido con la dirección nacional del PP, anunciada este lunes, afecte al pacto en Castilla y León. Así se ha pronunciado el portavoz de la formación en las Cortes, Carlos Menéndez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha afirmado que la reacción del Gobierno autonómico en relación a la amnistía es "firme" pero ha reconocido que les gustaría "una reacción más contundente a nivel institucional" con la convocatoria de concentraciones.

"Nos gustaría que por parte del PP en la Junta hubiera esa mayor reacción en cuanto a manifestar su oposición", ha afirmado Menéndez, aunque ha negado que las tensiones a nivel nacional entre ambos partidos vayan a afectar a un acuerdo en el que ambos partidos mantienen una "buena relación y sintonía". Además, ha recordado que la Junta fue la primera que "a petición de Vox" celebró un Consejo de Gobierno extraordinario tras el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció acciones frente a la Ley de Amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña.

El portavoz de Vox ha asegurado no encontrar "ninguna lógica" a la decisión del PP en el Congreso de los Diputados de dejarles fuera de las mesas de las comisiones. "Es un tema de representación, Vox es el tercer grupo con mayor representación en el Congreso", ha señalado, asegurando que se encuentran ante "17 PP diferentes" según la comunidad autónoma, insistiendo, no obstante, en que la relación con el PP de Castilla y León es "sana, cordial y de socios leales".

Por otro lado, ha negado que las tensiones entre PP y Vox tengan nada que ver con la previsible prórroga de los presupuestos autonómicos en Castilla y León, la única comunidad junto con Cataluña que va a tener que tomar esa decisión. "En el resto de comunidades se está empezando la tramitación porque la mayoría de ellos venían de gobiernos anteriores de otro color. En Castilla y León ya hay unos presupuestos conformados por el actual Gobierno, son unos buenos presupuestos y no hay ningún problema en que se prorroguen", ha señalado Menéndez.

De la Hoz: "PP y Vox no tienen por qué acordar la forma de hacer oposición al Gobierno"

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha negado que existan 17 PP, como ha señalado Menéndez, y ha presumido de que "una de las grandezas del PP es tener el mismo mensaje en todos los territorios". Con todo, ha dado carta de normalidad a las diferencias con Vox y también ha negado que vayan a afectar al acuerdo en la Comunidad.

"Somos dos partidos diferentes, con planteamientos y estrategias diferentes, a los que en algunas comunidades nos vinculan acuerdos y somos gente de palabra y estamos dispuestos a dar cumplimiento a esos acuerdos", ha señalado, asegurando que "sobre lo no acordado" tanto Vox como el PP tienen la libertad "de decir lo que sea conveniente".

"El PP entiende que la oposición al Gobierno debe hacerse con talante y Vox tiene otros planteamientos que no voy a valorar porque no me corresponde. En ningún sitio está escrito que PP y Vox deban acordar la forma de hacer oposición al Gobierno", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan