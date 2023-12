El Grupo Mixto, UPL y Soria Ya denuncian que la Mesa de las Cortes "oculta" las retribuciones de los procuradores no liberados

El Grupo Mixto, UPL y Soria Ya han denunciado este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que la Mesa de las Cortes "oculta" las retribuciones de los procuradores no liberados de la Cámara al publicar sus iniciales en la página web en vez de sus nombres completos, como se hacía anteriormente. Las formaciones que componen estos dos grupos, además, han exigido que, en el caso de sus procuradores sin dedicación exclusiva, se publiquen los nombres completos.

Uno de los más duros al pronunciarse sobre esta cuestión ha sido el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que ha asegurado que se trata de una "involución en materia de transparencia". "Es lamentable y penosa la decisión de la Mesa de no poner negro sobre blanco los nombres y apellidos de procuradores que perciben esas dietas", ha afirmado, asegurando que ha pedido formalmente que figuren los nombres y apellidos para que conste "con total transparencia".

"Es verdaderamente lamentable y deplorable esta opacidad. La decisión de la Mesa es que se publiquen con iniciales y no tiene sentido lo que han hecho", ha insistido, asegurando que en "pleno año 2023" la ciudadanía tiene que conocer "al detalle" las remuneraciones de los representantes públicos. En el mismo sentido, su compañero en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha asegurado que "los sueldos públicos tienen que ser transparentes" y ha pedido "que no se oculte en las iniciales lo que cobran los parlamentarios".

El representante de Soria Ya, Ángel Ceña, también ha denunciado esta situación y ha considerado "lamentable" que PP, PSOE y Vox sean "incapace"s de llegar a acuerdos para aprobar leyes pero "para ocultar el dinero público para los procuradores" hayan llegado a un acuerdo. "Me gustaría que fueran capaces de llegar a acuerdos tan rápidamente como para ocultar sus sueldos en sanidad o despoblación", ha afirmado, señalando que el Grupo UPL-Soria Ya ha pedido que las retribuciones de sus parlamentarios sean "públicas" con los "nombres y apellidos concretos".

PP, PSOE y Vox quitan hierro al asunto

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha quitado hierro al asunto y ha asegurado que se trata de "un tema de la Mesa que es anecdótico", asegurando, además, que las Cortes de Castilla y León son "uno de los parlamentos más transparentes de España". Por su parte, la viceportavoz del PSOE, Patricia Gómez Urbán, ha señalado que el cambio se aprobó por la Ley de Protección de Datos y ha afirmado no tener "ningún problema" en que conste "cada euro". "He leído el listado y se sabe perfectamente a quien corresponde cada inicial", ha añadido.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha asegurado que su grupo no veía "mayor problema" en como se publicaba antes y ha informado de que han facilitado "la identificación" de los ocho procuradores de Vox que no tienen dedicación exclusiva. "Es una decisión de la Mesa que respetamos pero no tenemos inconveniente con la información que se facilitaba antes. En el momento en el que se nos traslade el motivo de este cambio valoraremos presentar la solicitud para que se vuelva al sistema anterior, pero no le damos mayor importancia", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan