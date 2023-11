Gallardo: "ETA no ha sido derrotada, está obteniendo por la vía política lo que se le negó mientras mataba"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado este jueves que ETA "no ha sido derrotada" y ha denunciado que "está obteniendo por la vía política lo que se le negó mientras mataba". El vicepresidente ha asegurado, además, que la banda "ha dejado temporalmente de matar" gracias a la labor de la Guardia Civil y "muy a pesar de Gobiernos centrales que negociaron con ellos". Así se ha pronunciado Gallardo en la clausura de la jornada 'La lucha contra el terrorismo en España. Investigación, apoyo integral a la víctima y perspectiva europea', celebrada este jueves en la Universidad de Valladolid.

Gallardo ha insistido en que la organización terrorista "ha tenido éxito" porque ha obtenido "muchas de sus reivindicaciones" a través de la política y ha negado que el terrorismo sea "algo del pasado". "Hoy no hay paz social en País Vasco o Navarra porque personas como yo no podemos pasear tranquilamente", ha afirmado, recordando que al fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, le dispararon recientemente en uno de los barrios más acomodados de Madrid y que el año pasado mataron a un sacristán en Algeciras "por practicar la religión católica".

"Ensanchar" el espacio de reivindicación

"Quienes dicen que el terrorismo es algo del pasado mienten deliberadamente", ha insistido, reafirmando su compromiso "total" con la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas. "Vamos a seguir reivindicando el legado de las víctimas y que su memoria siga viva", ha señalado. El vicepresidente ha recordado que Castilla y León cuenta con 138 víctimas mortales de ETA, siendo la segunda comunidad más afectada, y ha dado las gracias al intérprete Jon Viar, hijo de un exmiembro de ETA y convencido antinacionalista, por su intervención en la mesa.

"Jon una persona que ha vivido de cerca todo lo que tiene que ver con el odio materializado en violencia, con una forma de coaccionar la libertad", ha afirmado, apostando porque la defensa de las víctimas vaya más allá de derechas o izquierdas. "Parece que para defender el legado de las víctimas y ser crítico con el terrorismo hay que ser de derechas y esto es algo que tenemos que repudiar, hay que ensanchar el espacio de reivindicación y memoria de la defensa del legado de las víctimas", ha señalado.

Nunca hubo "una ETA buena"

Gallardo ha defendido que hay que dar cabida a personas "de todas las sensibilidades para que sea una lucha de la sociedad española "en su conjunto". Además, se ha referido a las palabras de Viar que ha asegurado en su intervención que nunca hubo una ETA "buena". "En España se ha defendido que algunas acciones de ETA fueron positivas porque fueron contra una dictadura, pues no, el proyecto sustancial de ETA es un proyecto totalitario, de exaltación nacionalista separatista, con origen en el marxismo y en el leninismo y que pretende anular cualquier tipo de discrepancia y de disidencia", ha señalado Gallardo.

El vicepresidente ha asegurado que los totalitarismos pretenden hacer "suyo en exclusiva" el espacio universitario y cultural y ha defendido la necesidad de que los jóvenes conozcan que la libertad "de la que ahora disfrutamos" no es un derecho adquirido que no este bajo amenaza. "Es frágil y no es necesariamente para siempre. Ahí están los totalitarismos y los grupos terroristas para recordarnos que un día puede que las echemos de menos", ha afirmado.

Gallardo ha defendido el derecho de las víctimas de ETA a opinar sobre el tratamiento penitenciario a los presos y la política antiterrorista. "Hay que darles una voz cualificada porque son los primeros defensores de nuestro Estado de Derecho, nuestras libertades y nuestra democracia. Queremos tenerles mucho más en cuenta para que influyan en el devenir político de España", ha señalado.

Otros grupos terroristas

Además, ha recordado que el terrorismo en España no ha sido en exclusiva de ETA y que hay "otros grupos de todas las ideologías que han generado mucho daño". Entre ellos ha mencionado a los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO), que mataron a 92 personas desde 1975 y "parece que nadie se acuerda". También a los seis asesinados por el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) o a las "agrupaciones parapoliciales que en tiempos de Felipe González constituyeron el GAL". "Mataron a casi 30 personas, muchas de ellas por equivocación, y deben merecer toda nuestra repulsa y rechazo", ha zanjado.

