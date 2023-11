El PSOE acusa a Gallardo de hacer un gesto de felación a dos procuradoras en el pleno: "No tiene dignidad"

La bronca, la tensión y los descalificativos siguen en aumento en las Cortes. El PSOE ha denunciado este miércoles que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha hecho un gesto de felación dirigido a dos procuradoras de la bancada socialista durante la sesión plenaria celebrada en la Cámara, concretamente la vallisoletana Patricia Gómez Urbán y la leonesa Nuria Rubio. Un gesto que se había producido mientras el socialista Diego Moreno defendía una Proposición No de Ley (PNL) sobre las listas de espera.

"No tiene dignidad, ni un mínimo de decoro, no representa a esta tierra y yo la represento mucho mejor que usted. Es usted un indigno", le ha dicho Gómez Urbán a Gallardo durante su intervención en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular.

El vicepresidente de la Junta, por su parte, ha negado haber hecho ese gesto y ha asegurado que hizo un "gesto de lloriqueo" dirigiéndose a la bancada socialista. Además, ha recriminado a los socialistas tratar de "tapar su traición a la unidad de España" con "cortinas de humo".

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, repite el gesto realizado durante su réplica en las Cortes.

La viceportavoz socialista ha lamentado tener que "poner en evidencia una vez más al señor vicepresidente" y ha aprovechado su intervención para cargar contra el PP por las pancartas contra la Constitución que se vieron en las manifestaciones y por gritos como "Pedro Sánchez, hijo de puta". "Esto son ustedes y mientras tanto nosotros haremos lo que hacemos siempre, defender de verdad a España", ha señalado.

En el mismo sentido, el procurador Francisco Igea, que ha intervenido después de Gómez Urbán, ha denunciado que Gallardo ha hecho varias veces ese gesto de felación a la bancada contraria. "Es usted un impresentable absoluto", le ha dicho, y ha pedido a la Presidencia de la Cámara que "consiga alguna vez ver las cosas que hace el vicepresidente".

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, por su parte, ha acusado al PSOE de "provocar y generar crispación" para "tapar la traición" de la amnistía y la condonación de la deuda por parte del Gobierno central.

Los descalificativos entre las diferentes bancadas han llegado a tal punto que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha tenido que llamar a los portavoces de los grupos para hablar con ellos mientras intervenía Menéndez y ha terminado suspendiendo la sesión durante cinco minutos.

Gallardo niega haber hecho ese gesto: "No nos van a parar"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha intervenido después del parón y ha negado haber hecho ese gesto obsceno. "Paciencia que tengo con las agresiones constantes que sufro de los partidos de la oposición, vemos en cada pleno al PSOE hacer burradas decir burradas y hacer aspavientos y eso debe llevar a una reflexión al presidente de las Cortes sobre el uso que hace de las llamadas al orden", ha afirmado.

Gallardo ha negado "rotundamente" haber hecho un gesto obsceno. "Lo que yo he hecho es un gesto de llorar, es patético, es ridículo y es vergonzoso que ustedes quieran tapar la gran traición del PSOE a esta tierra, al Estado de Derecho y a la unidad de España con cortinas de humo", ha señalado.

Además, ha vuelto a alentar a las concentraciones ante las sedes del PSOE. "No nos van a parar, esta tarde voy a estar junto a la sede del PSOE en Valladolid frente a su agresión al Estado de Derecho", ha afirmado. Pollán le ha llamado dos veces al orden, al excederse en su tiempo de intervención, y le ha avisado de que si le llamaba una tercera le echaría del pleno.

Tudanca pide a Pollán que expulse a Gallardo del pleno

Por su parte, el secretario general del PSOE, Luis Tudanca, ha querido también dar su opinión. "Hoy se ha atacado una vez más a la dignidad de este partido, de las mujeres, y de este parlamento. Tenemos que defenderlo. Hubiera sido muy fácil pedir perdón, hubiera sido muy fácil en no insistir en su ataque a las mujeres, pero usted tiene una obsesión contra las mujeres", ha afirmado.

Justo en este momento, Pollán le ha solicitado que terminara su exposición, a lo que el portavoz se ha negado y ha mostrado su total enfado: "Ha hecho un gesto obsceno y machista, tiene que ser expulsado de esta cámara. El señor Mañueco tiene que venir a dar explicaciones", ha zanjado, entre el griterío y las protestas de la Cámara.

También se ha referido a esta cuestión, de forma escueta, Francisco Igea, tras solicitar el turno de palabra. "Me da vergüenza lo que ocurre aquí y más vergüenza las risas del Partido Popular", se ha limitado a decir. Un nuevo episodio de bronca en unas Cortes de Castilla y León cada vez más tensionadas.

Sigue los temas que te interesan