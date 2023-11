Unas Cortes de Castilla y León en ebullición: pleno suspendido, acusaciones de gestos obscenos y unas imágenes que no aparecen

Se veía venir y así ha sido. La crispación nacional que se vive con los temas de la amnistía y de la condonación de la deuda se han trasladado a las Cortes de Castilla y León en una mañana tensa, de enfrentamientos, de bajeza política y de acusaciones que dejan en evidencia una vez más a los parlamentarios autonómicos. Un enfrentamiento entre PSOE y Vox que no es nuevo y que ha vuelto a provocar la suspensión del pleno durante unos minutos por parte del presidente de la Cámara, Carlos Pollán.

La acusación socialista al vicepresidente Juan García-Gallardo de hacer “un gesto de felación” a dos procuradoras, Patricia Gómez y Nuria Rubio, desató la tempestad. Un gesto que ha sido negado por el afectado y que ha afirmado que se trababa del gesto de “lloriqueo”. “Niego rotundamente que haya hecho un gesto obsceno, he hecho un gesto de llorar porque son unos llorones y es patético y vergonzoso que quieran tapar la gran traición con cortinas de humo “, ha sido la explicación del político de Vox.

¿Existen esas imágenes? A Tudanca se le ha preguntado por si han solicitado la grabación de la sesión a las Cortes para poder comprobar los hechos, ya que son varias las cámaras que hay en el hemiciclo. El portavoz ha reconocido que no lo sabía, pero que esta situación “no quita gravedad a los hechos”. “No voy a discutir, lo hemos visto todos”, ha sentenciado, pero sin dejar claro si van a solicitar a las Cortes la grabación de las diferentes cámaras. Fuentes socialistas señalan que están intentando conseguirlas. Aunque es cierto que otros procuradores que no son los socialistas afirman en los pasillos no haber visto nada. Sin embargo, los políticos del PSOE se muestran rotundos en que el gesto ha existido. Palabra contra palabra.

Los pasillos de las Cortes se volvieron a convertir en un hervidero de rumores y comentarios sobre hechos que poco tienen que ver con la vida de los castellanos y leoneses. Así, Tudanca convocó a los medios para hacer una valoración. El portavoz exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, (quien no estaba presente durante los hechos) que cese a su vicepresidente Juan García-Gallardo después del supuesto gesto de felación que según las procuradoras socialistas ha realizado el político Vox durante la sesión de las Cortes de Castilla y León. Además, la procuradora Patricia Gómez Urbán, ha reconocido que no es la primera vez que ocurre una situación similar. “No es la primera vez. Llevamos aguantando mucho. Nos lo ha hecho más veces, y lo acompaña con palabras como ‘a mamarla’”, ha desvelado ante los periodistas en una convocatoria de prensa exprés “por la gravedad” de los hechos.

Gómez Urbán ha relatado la secuencia de los hechos. Según ella, “lo ha hecho por tres veces. Se ha recreado. A la segunda vez, mi compañero Ángel Hernández, la ha recriminado lo que hacía, y se ha reído y lo ha vuelto a hacer”. Posteriormente la propia procuradora le ha criticado a Gallardo lo sucedido, “se ha reído y le he dicho que no es digno de representar a esta tierra”.

Tudanca ha señalado al presidente de la Junta, Fernández Mañueco, como gran culpable de esta situación. “El señor Mañueco tiene que hacerse responsable. Si no le hubiera nombrado no estaríamos así. Siempre mira a otro lado y nunca condena sus palabras. Debería ser cesado del gobierno y Vox también. Es cómplice de todos los ataques y de todas las amenazas que estamos sufriendo los socialistas”, ha criticado.

El portavoz socialista también ha reprochado la actitud del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al que le ha dicho que no es “digno” del cargo y ha lamentado que no se respeten los tiempos de intervención "no nos deja ni defendernos". Además, ha recordado que no es la primera vez que se dan estas circunstancias tan lamentables en la Cámara, y puso de ejemplo la peineta de Mañueco.

Pero Gallardo, lejos de pedir perdón por esas acusaciones, ha vuelto a la carga. Además, ha reprochado que la vicepresidenta de la Mesa, Ana Sánchez (PSOE) se siente mal. “Además de hacer el gesto de felación a mis compañeras, ante su incapacidad para darme ni media lección, el machista del vicepresidente vocifera impotente que me tengo sentar bien. ¿Le pido permiso para como vestirme? ¿Peinarme? ¿Qué decir? Cavernícola”.

Todo esto en una mañana de espectáculo lamentable y con varios abogados que seguían en la tribuna el debate de una PNL que les afectaba.

