El PSOE acudirá a la reunión “performance” de Mañueco de los tres pactos, pero “tendrá que escuchar a Tudanca”

El próximo miércoles 25 de octubre, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha citado al resto de grupos parlamentarios para hablar de los tres grandes pactos de Comunidad que ha propuesto: sanidad, financiación y Corredor Atlántico. Allí estará el líder de la oposición, Luis Tudanca, que irá “para escuchar, pero sobre todo para hablar y dialogar desde la educación” con el presidente Mañueco. Así lo ha anunciado la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez.

Un diálogo que Mañueco ya anunció que sería "sin condiciones previas" y que se enmarca en el compromiso anunciado por Mañueco en el debate de los pasados 3 y 4 de octubre. Por ejemplo, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ya ha anunciado que no acudirá.

Eso sí, tiene claro que esta reunión se trata de una “performance permanente” de Mañueco. “Somos personas serias y responsables con las administraciones y con la figura del presidente. Iremos a escuchar y Mañueco también tendrá que escuchar a Tudanca. Ahora nos proponen unos pactos, lo primero tendría que hacer es cumplir los suyos”, ha reprochado Sánchez.

La socialista ha criticado la “hipocresía” del PP que vota en contra en el parlamento de iniciativas que van a favor de la Sanidad, por ejemplo, con la obligación de apertura de centros de salud.

Además ha reprochado que otro de los temas sea la financiación autonómica procedente desde el Gobierno central cuando ha recibido 7.4000 millones extras, a mayores en financiación, “que podría haber ido gestionando”. Y ha afirmado que Mañueco tendría que preocuparse por las “diferencias entre los castellanos y leoneses, por ejemplo burgaleses y zamoranas” antes que con las del resto de los españoles. Así, opina que Mañueco solo hace “méritos” para contentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Nuevas ayudas al alquiler

Asimismo, ha reprochado que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente haya presentado hoy una nueva línea de ayudas al alquiler cuando todavía no se han resuelto las de 2022. “hemos conocido hoy esta noticia, cuando tenemos 25.000 familias solicitantes que todavía no lo han recibido. El PP se está riendo de las familias, vive en una performance permanente, para tapar sus carencias”. Y ha recordado que hace una semana en el pleno de las Cortes, el PP votaron en contra para que se resolviera antes de 31 de octubre. “El consejero Quiñones es el más mentiroso, diciendo que no hay fecha escrita cuando se decía claramente, plazo máximo será de seis meses”. Ante esto, Sánchez ha presentado el documento donde así lo avalaba.

