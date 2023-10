Tudanca acusa al presidente de la Junta de ir al Senado "a la llamada de Feijóo": "Solo oposición a Pedro Sánchez"

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, acusó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de acudir al Senado “a la llamada de Feijóo”, después de que interviniera este jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación al debate sobre la igualdad de los españoles y la amnistía a encausados por el ‘procés’ catalán.

"Solo oposición a Pedro Sánchez. Una pena", publicó en su perfil de X, antes Twitter, el dirigente socialista quien afeó a Fernández Mañueco que en su comparecencia en el Senado no dijera “una palabra” sobre el “futuro” de Castilla y León, la “despoblación”, la “sanidad” o la “industria”. También acusó a los 'populares' de convertir a las instituciones "de todos" en un "chiringuito" del PP, ya que la sesión se convocó a instancia del Grupo Popular.

En la misma línea, el senador por Castilla y León Fran Díaz aseguró en un vídeo facilitado por el PSOE que Mañueco “está al servicio de la calle Génova y de Alberto Núñez Feijóo”. “No le importan ninguno de los temas que realmente ocupan y que deberían ocupar la acción de la Junta de Castilla y León que brilla por su ausencia en muchos temas”, dijo, tras lamentar que la Comunidad tenga un presidente que demuestre “tampoco respeto” a instituciones como el Senado.

En su opinión, Fernández Mañueco acudió como representante del Partido Popular y no abordó los que a su juicio son los “verdaderos” problemas que tienen los castellanos y leoneses. Entre ellos, criticó que bajo el concepto de la igualdad, obviara “cuál es la situación” de las mujeres en la Comunidad por las decisiones “dañinas” que ha tomado el Ejecutivo de PP y Vox. También censuró que no tratara la despoblación, “el verdadero reto” de Castilla y León, y que no dijera “ni una sola palabra” sobre la falta de oportunidades que sufren para él los más jóvenes.

De la misma forma, el senador socialista arremetió contra el presidente de la Junta por sacar “pecho” de la situación de los servicios públicos de Castilla y León, si bien recordó que ayer mismo, en las Cortes de Castilla y León, PP y Vox votaron en contra de una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que exigían que hubiera una atención sanitaria en todos los municipios. Además, se refirió a la dependencia, un servicio en el que consideró la Junta está haciendo "recortes" aprovechando el aumento de la financiación del Estado.

Frente a la Castilla y León, que a juicio de Fran Díaz intenta “pintar” Fernández Mañueco, garantizó que los senadores socialistas de Castilla y León van a trabajar “duro” durante esta legislatura para que sus problemas, la voz y las preocupaciones reales de todos los castellanos y leones se materialicen en soluciones en la Cámara Alta. “Vigilaremos muy de cerca todas las acciones de un gobierno conformado por el PP y por la extrema derecha que tanto daño está haciendo a nuestra Tierra”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan