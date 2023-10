Las familias numerosas de Castilla y León no tendrán que renovar su título cada cinco años una vez que la Junta apruebe el decreto que regula el reconocimiento de la condición de esta unidad y la expedición del certificado y que supondrá que tendrá un carácter indefinido, mientras no haya modificaciones. Es decir, que no haya una variación del número de miembros de la unidad o alguno de los hijos deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de la familia numerosa. Con carácter general, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 26 años de edad del menor de los hijos.

El texto, consultado por la Agencia Ical, recoge que la realidad social cambiante hace preciso establecer una regulación para incrementar la eficacia en la gestión y promover un procedimiento “más ágil” que redunde en una mejor atención a las personas solicitantes y beneficiarias del título de familia numerosa.

De ahí, la decisión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de ampliar el tiempo de vigencia de estos títulos, con la supresión de la obligación que actualmente se impone al beneficiario de renovación del título “aún cuando siga cumpliendo las condiciones” que le acreditan como familia numerosa. El objetivo es dar un “paso más” en la simplificación y racionalización administrativa.

De esta forma, se sustituye el periodo de vigencia de cinco años que recogía el anterior decreto por un periodo indefinido, ya que vendrá determinado por las características propias de cada unidad familiar. Por lo tanto, la revisión y renovación del carné solo afectará a los miembros que por edad requieran acreditar el cumplimiento de determinados requisitos.

El proyecto de decreto destaca la familia como “núcleo fundamental” de la sociedad, al desempeñar “múltiples” funciones sociales que la hacen “merecedora” de una protección específica. En este sentido, añade que las llamadas familias numerosas presentan una problemática “particular” por el coste que tienen para el cuidado y educación de los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades.

