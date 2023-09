Marlaska ensalza en Salamanca el periodismo y la labor policial como "dos estilos de vida dedicados al servicio público"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ensalzó este martes el periodismo y la labor policial como “dos estilos de vida dedicados al servicio público en la sociedad moderna” durante su discurso de clausura del acto de entrega de los premios Fundación Policía Española 2023, que en su categoría de ‘Periodismo’ fue a parar a los informadores Martín Mucha y Cruz Morcillo, a la productora Secuoya Studios y a las periodistas Elena Ortega y María Pilar Cutillas de ‘La Hora de la 1’ en RTVE. Además, La Paolicía premió en la categoría de ‘Valores Humanos’ al agente Elías Illescas y al ciudadano Juan David Sepúlveda.

Grande-Marlaska recordó que la entrega de estos premios se incluye desde hace once años en los actos de celebración de Los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. “No sé cómo será en instancias celestiales, pero aquí, en la tierra, los mejores ángeles de la guarda son nuestros policía nacionales. Estos premios reconocen el coraje de los agentes que se juegan la vida, héroes, el tipo de referente que necesita nuestra sociedad, de la que podemos sentirnos orgullosos, pero que a veces presenta síntomas preocupantes de bajos niveles de solidaridad, individualismo y fácil fascinación por personajes vacuos que poco o nada aportan”, manifestó.

El ministro de Interior insistió en ensalzar los valores de todos y cada de los premiados, a los que mencionó. “En este mundo de contornos gaseosos hace falta referentes sólidos, como aquellos ciudadanos normales pero empecinados en hacer el bien y batallar cada día para que nuestro país sea un lugar en el que vivir bien. Es a los que se dedican los más de 74.000 policías que trabajan a diario para proteger nuestros derechos y libertades, con entrega, dedicación y siempre autoexigencia. Por eso hace falta que la ciudadanía conozca esta labora y para ello, los periodistas juegan un rol fundamental. Nadie pone en duda el papel que policías y periodistas juegan en nuestra sociedad”, finalizó.

El acto de entrega tuvo lugar hoy en Teatro Liceo de Salamanca, enmarcado dentro de los actos institucionales de celebración del Día de la Policía, y estuvo presidido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que estuvo acompañado por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el secretario de Estado secretario de Seguridad, Rafael Pérez y el director general de la Policía, Francisco Pardo. Además, estuvo presente el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el presidente del Cescyl, Enrique Cabero, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, el rectro de la Usal, Ricardo Rivero y el obispo, José Luis Retana, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Fundación Policía Nacional, Rafael del Río, recordó el luctuoso suceso que costó en Coruña la vida a tres agentes en el año 2012 y que inspiró la creación de estos premios. “vivimos en una sociedad que necesita más que nunca referentes claros. El único camino para lograrlo es el de superarnos a nosotros mismos, avanzar en la senda del compromiso, de la verdad y del servicio”, manifestó, en referencia a “tres componentes que se dan entre quienes se dedican profesionalmente a proteger a los ciudadanos”.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, fue el encargado, como anfitrión, de abrir el acto. “Los salmantinos somos gente de bien, como el resto de españoles, valoramos mucho el trabajo de las fuerzas de seguridad y les reconocemos el esfuerzo que realizan, a veces, por desgracia, ofreciendo a nuestros vecinos su propia vida”, manifestó el regidor, agradeciendo a los agentes su sacrificio. García Carbayo relacionó a la Policía Nacional a través del grado que imparte la Usal en la Escuela de Ávila.

Premios de ‘Periodismo’

En lo que se refiere a Periodismo, en la la modalidad de Prensa Escrita y Digital, el premio fue otorgado a Martín Mucha, quien recibió el premio de manos del alcalde de Salamanca, por su reportaje titulado ‘Yo, mula digital’. Publicado en la versión digital en Crónica, basado en una investigación sobre las llamadas mulas digitales, en la que la Policía Nacional persigue a estos nuevos delincuentes. En su pieza periodística, dos policías, un inspector jefe y un inspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, explican cómo funciona la compleja red de blanqueo que hunde sus raíces en África.

“Gracias por este maravilloso premio que recibo en esta ciudad, Salamanca, con nombre poético que suena a verso, aunque este reportaje tiene más que ver con la novela negra, una novela negra digital. Es el retrato de la lucha contra los nuevos delitos, mu especialmente de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía. Es una apuesta periodística de meses de preparación y trabajo, es un homenaje al trabajo policial y también al periodismo, a secas. Un honor”, refirió Martín Mucha en su discurso de agradecimiento.

Además, en la modalidad de Televisión, el premio fue entregado por el presidente de la Fundación Policía Nacional, Rafael del Río, a la productora Secuoya Studios, representada por Raúl Serrano y Raúl Suárez, por el programa titulado ‘091 Alerta Policía’ emitido por la cadena de televisión DMAX. El programa visibiliza la importante labor que lleva a cabo la Policía Nacional para preservar la seguridad de los ciudadanos y recoge diversas intervenciones policiales en vivo.

Del Río se encargó de agradecer este premio, que hace “especial ilusión” a su equipo. “Llevamos varias temporadas intentando aproximar a la sociedad el trabajo policial y mostrar algo que, suele sonar a tópico, pero los ciudadanos vemos coches zetas dando vueltas o uniformes, pero dentro de ellos hay personas que tienen sentimientos y que se implican con los ciudadanos y les puede afefrat, incluso, personalmente” agregó.

A su vez, este premio también fue entregado, en este caso por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, a las periodistas Elena Ortega, María Pilar Cutillas y Noelia Parra por su reportaje ‘Operación Andrómeda’, emitido en ‘La Hora de la 1’ de RTVE. El documento detalla una operación de Policía Nacional contra el narcotráfico en la Cañada Real Galiana de Madrid, llevada a cabo por los Grupos Operativos de Investigación Zonal (GOIZ) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, durante cerca de tres años, en el que se detuvo a 24 personas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales entre otros delitos.

“Para nosotras este premio es el reconocimiento a muchos meses de trabajo, en los cuales fuimos construyendo poco a poco un gran puzle, con sus momentos de alegría, de adrenalina a tope, pero también de desánimo, de agobio, porque no llegábamos o porque no teníamos lo que queríamos, y también de miedo, por qué no decirlo. Al final, colocamos la último pieza de nuestro puzle y ahora estamos aquí”, resumió la periodista Noelia Parra.

En la categoría de radio, el premio fue entregado por el director general de la Policía, Francisco Pardo, a la periodista Cruz Morcillo por su podcast ‘La Peregrina’, publicado en la plataforma Sonora. La serie radiofónica narra la investigación sobre la desaparición de la norteamericana Denise Pikka Thiem, cuyo rastro se perdió mientras realizaba sola el Camino de Santiago. La periodista muestra cómo la Comisaría de Astorga y la UDEV Central trabajan mano a mano hasta dar con el asesino.

“Creo que estos trabajos son un ejemplo de que el periodismo de largo aliento, la constancia, lo mejor del periodismo de sucesos, al que debo toda mi carrera, y al que perteneceré siempre, porque no pienso dejarlo, funciona, merece la pena, tiene público, tiene seguidores y es todos lo contrario de los usos actuales que nos han impuestos a los periodistas: la prisa, la urgencia, la no comprobación y, en definitiva, el no hacer el trabajo que nos gusta y al que nos debemos”, manifestó Cruz Morcillo durante su discurso de agradecimiento.

Premio ‘Valores Humanos’

En la categoría de ‘Valores Humanos’ el premio fue entregado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al oficial de Policía Nacional Elías Illescas, destinado como jefe de Equipo en el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría Local de Motril-Torrenueva Costa de la Jefatura Superior de Policía Oriental, por su valiente actuación fuera de servicio. El agente observó a una niña y dos adultos que fueron arrastrados por las corrientes marinas contra las rocas de uno de los espigones de la playa la Pelá-El Cañón. Tras lanzarse al agua, el policía consiguió alejar del espigón a los bañistas evitando así su ahogamiento. El agente arriesgó su vida para rescatar a tres personas en grave peligro, ya que en esos momentos ondeaba la bandera roja en la citada playa.

“Quiero poner en alza esos pequeños gestos que llevamos a cabo cada día con la vecindad, con la gente más próxima, eso que suma para hacer la vida mejor a los demás. No quiero quitar valor a este acto, porque ha salvado una vida, pero sí quiero dárselo a eso pequeños gestos que todos los policías hacemos cada día. El factor humano fue el más determinante aquella tarde. Siempre hemos pensado en convertirnos en pequeños superhéroes, pero nunca imaginé que mi ocasión llegaría vestido en bañador de playa”, bromeó el agente durante su discurso.

Un premio que fue otorgado a su vez por el ministro Grande-Marlaska al ciudadano Juan David Sepúlveda, que con su valiente actuación evitó una agresión a una mujer embarazada por parte de su expareja. El hecho ocurrió en la estación de Lucero del Metro de Madrid el pasado julio, cuando Juan David acudió en auxilio de una mujer al presenciar que estaba sufriendo una agresión. Al tratar de defenderla el atacante comenzó a agredirle con un machete, causándole heridas en el rostro, así como un profundo corte en la zona abdominal que le produjo una evisceración. Heridas por las que tuvo que estar ingresado once días en el Hospital Clínico San Carlos, con riesgo para su vida.

“Quiero dedicarle este premio a mi madre, que lo pasó muy mal, y es la artífice de enseñarme todos esos valores y máxime el respeto a las mujeres. Gracias a periodistas y policías que estáis aquí por el trabajo que hacéis cada día. Muchas gracias. El aplauso es para vosotros”, comentó el Sapúlveda interrumpido por una sonora ovación del público.

