Carriedo defiende las 177 nuevas contrataciones del Ecyl: "Es compatible la tarea de los sindicatos con la de los empleados públicos"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves las 177 nuevas contrataciones del Ecyl anunciadas por el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, después de que el sindicato UGT denunciara esta mañana la opacidad en esas contrataciones y un supuesto intento del consejero de prescindir de los sindicatos en las tareas de formación. "Es compatible la tarea de los sindicatos con la de los empleados públicos", ha afirmado, señalando que las plazas que tiene previsto cubrir el Ecyl son de "personal funcionario interino".

Carriedo ha añadido que estas plazas se cubrirán con el procedimiento selectivo que establece la normativa, a través de una bolsa de empleo. "Creo que es útil disponer de este personal, es un personal que es empleado público y que va a desarrollar una importante tarea al servicio de los objetivos del Ecyl en el ámbito del empleo y de la formación", ha señalado, considerando compatible "colaborar económicamente" con las organizaciones sindicales con el hecho de que los empleados públicos "tengan un papel como profesionales".

"Tenemos que confiar en que ese proceso selectivo siempre elige buenos profesionales. Es compatible la tarea de los sindicatos con la de los empleados públicos", ha insistido. Además, ha negado que las nóminas de esos nuevos profesionales del Ecyl vayan a pagarse con fondos europeos y ha dejado entrever que irán dentro de los presupuestos para el próximo año. "El dinero de la UE generalmente está vinculado a inversiones y muy rara vez viene a financiar el coste de las retribuciones de los funcionarios", ha afirmado

Carriedo ha defendido, además, el traslado de la sede del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) a la Oficina Territorial de Trabajo, que UGT aseguró esta mañana que "no se ha producido ni se va a producir", pidiendo "el máximo esfuerzo de entendimiento por parte de todos". "Si nos ahorramos un alquiler y nos trasladamos a un edificio que no va a cobrar alquiler es una idea que hay que estudiar. Si podemos ahorrar en alquiler, me parece positivo", ha zanjado.

La Junta reconoce "elementos de preocupación" en la economía

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda ha reconocido "elementos de preocupación" en la economía a pesar de que Castilla y León "evoluciona mejor que el conjunto nacional". Concretamente, ha destacado la alta inflación, especialmente la subyacente, que está por encima del 6% y los altos tipos de interés. "De esto se deriva que muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes por la pérdida de poder adquisitivo", ha afirmado.

Carriedo ha apostado por "redoblar el esfuerzo" para que la economía de la Comunidad "siga creando empelo y siendo competitiva" ante esta situación y ha asegurado que pensar que "no hay dificultades ni problemas" supondría equivocarse.

Carriedo: "Más importante que la fecha es que este debate sea útil"

El portavoz del Gobierno autonómico ha quitado hierro al hecho de que el debate de política general vaya a celebrarse en octubre en vez de en el mes de septiembre y ha asegurado que "más importante que la fecha es que este debate sea útil". "Ese esfuerzo por centrarnos en los problemas de la gente y buscar el diálogo político y parlamentario es la idea que tenemos. Nos gustaría que en este debate aterricemos los problemas reales de la gente", ha señalado.

El menor número de incendios en los últimos 10 años

Carriedo ha sacado pecho de que Castilla y León ha sufrido "el menor número de incendios en los últimos 10 años" y "una reducción del 80% con respecto al año pasado". Aunque se ha mostrado prudente. "Los riesgos no han acabado, el mes de septiembre es de mucho peligro y también en octubre podemos pasar algunas dificultades y vamos a seguir haciendo un esfuerzo con el operativo", ha señalado.

Carriedo quita importancia a la ausencia de los consejeros de Vox

El portavoz de la Junta ha quitado importancia a la ausencia de los consejeros de Vox y del vicepresidente de la Junta en el minuto de silencio por la mujer asesinada este miércoles en Béjar. Carriedo ha considerado que habrán hecho el minuto de silencio "en el lugar donde se encontrasen".

"Yo mismo he asistido a otros minutos de silencio en el ámbito en el que estaba más cercano o más próximo. Esto es general para la mayor parte de los consejeros que pueden haber hecho su minuto de silencio en su propio centro de trabajo", ha afirmado, recalcando el compromiso "inequívoco" del Gobierno de Castilla y León contra la violencia machista. "Ni un paso atrás en esta materia", ha concluido.

