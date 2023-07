Mañueco advierte de un "exceso de confianza" del PP ante el 23J: "Dar por ganadas unas elecciones es la mejor forma de perderlas"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este miércoles sobre un "exceso de confianza" del PP de cara al 23J y ha llamado a la "movilización" para evitar "cuatro años más de pesadilla del Gobierno de Sánchez". "Dar por ganadas unas elecciones es la mejor forma de perderlas", ha afirmado, durante un acto de campaña celebrado en el municipio vallisoletano de Íscar.

Mañueco ha recordado que todas las encuestas dan "una derrota de Sánchez y una victoria de Feijóo" pero ha llamado a "no relajarse" y a seguir con la misma "intensidad en la campaña. "Vamos a salir, vamos a ir a votar, Sánchez quiere que no haya participación porque es la mejor forma de pactar con sus socios radicales y que haya una vez más un Gobierno Frankenstein", ha señalado.

El presidente del PPCyL ha insistido en su preocupación por un exceso de confianza que podría dar "un disgusto" a los populares. "Confiarse en estos momentos es dar terreno al sanchismo, dormirse es alimentar cuatro años más de pesadilla de Gobierno de Sánchez y el 23 de julio si nos quedamos en casa, en el campo o en la playa Sánchez se va a quedar en La Moncloa", ha afirmado.

Mañueco ha pedido que se vaya a votar "cuanto antes mejor para evitar las colas" y "llenar las urnas de votos de Feijóo" porque "cada voto es imprescindible". "Cada voto va a servir para pasar página de esa nefasta historia del sanchismo y para empezar el cambio que quiere Feijóo en el ámbito económico, social e institucional", ha señalado, advirtiendo de la necesidad de "abrir una nueva página" y recordando que el PP de Valladolid es el "granero" del PP a nivel nacional.

El presidente de la Junta ha insistido en que la "gran victoria" del PP solo se consigue "con el trabajo y con la movilización" y ha agradecido a los candidatos por la provincia de Valladolid su "campaña intensa". "Pedí que estuviérais todos con las pilas puestas y lo estáis demostrando, estáis todos activados al máximo y eso es lo que tenemos que hacer porque Sánchez quiere justo lo contrario, quiere que la gente se quede en casa, que haya una desmovilización", ha señalado.

Mañueco, sobre el debate: "Feijóo disfrutó y Sánchez no hizo más que sufrir"

Mañueco se ha referido también al debate de este lunes entre Feijóo y Sánchez y ha asegurado que el dirigente gallego "no tuvo rival y dio argumentos" y que al presidente del Gobierno "le quedó muy grande". "Feijóo disfrutó y Sánchez no hizo más que sufrir, negando la evidencia y los datos", ha señalado, aunque ha insistido en que ganar el debate no significa ganar las elecciones.

"Vamos por el buen camino pero hay que seguir trabajando para tener un Gobierno sin intermediarios. Rufián y Otegi no van a parar en sus exigencias y Sánchez no va a parar en las cesiones, por eso hace falta una mayoría clara", ha añadido. Para el presidente del PPCyL, Sánchez ofrece "más de lo mismo" y Feijóo representa "el cambio".

"Hay que elegir entre la seguridad y la experiencia de Feijóo y la política de cesiones y de chapuzas de Sánchez. Debemos concentrar ahora más que nunca todo el voto en el PP. Es el momento decisivo, es el momento de pasar página del sanchismo", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan