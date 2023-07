Un encuentro histórico y para la historia: la figura esencial del delegado del Gobierno en Castilla y León

Ha sido un encuentro histórico y también para la historia. Se ha celebrado en la mañana de este viernes, 7 de julio, en la Delegación del Gobierno de Castilla y León. En el mismo han participado un total de siete de los 11 delegados del Gobierno que ha tenido nuestra región desde el año 1983.

A eso de las 11.00 horas de la mañana se han juntado un total de siete de los 11 delegados que han podido asistir al encuentro, mientras que Juan Carlos Suárez Quiñones, el que lo fuera entre abril de 2015 y julio del mismo año, que lo ha hecho a través de un vídeo. Todo en el 40º aniversario de la Ley 17/1983, de Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.



Después de la iniciativa, muy valorada por cada uno de los delegados del Gobierno asistentes, que han dado las gracias a Virginia Barcones por poner la idea en marcha, se ha visitado la galería de fotografías de los mismos que puede verse en el Salón de Actos de la Delegación.

“Hemos querido hacer un acto sencillo pero cargado de emotividad. El fin es el de compartir experiencias, vivencias y hacer un repaso por la evolución del país y las delegaciones del Gobierno. Hablar de esa importancia de las delegaciones del Gobierno para la vida de la gente de Castilla y León. En esa búsqueda de la libertad, la justicia y el pluralismo”, ha señalado Virginia Barcones.

La delegada del Gobierno actual que ha ocupado el cargo en dos periodos diferentes, el primero entre junio de 2018 a abril de 2019 y, el segundo, entre octubre de 2021 y hasta la actualidad, ha querido compartir su experiencia al mando de la institución.

“La delegación del Gobierno nos deja huella e impronta, pero todos los que hemos pasado por ella hemos tenido claro que lo importante es la institución. Queremos que quede esa imagen y ese esfuerzo de todos y por eso celebramos este acto”, ha finalizado Barcones.

Experiencias de los delegados del Gobierno

Domingo Ferreiro Picado, el que fuera el primer delegado del Gobierno en Castilla y León entre agosto de 1986 y febrero de 1990, ha asegurado que “los inicios no fueron fáciles”. “Los primeros pasos no fueron sencillos para representar al Gobierno de la nación en la Comunidad. Hemos intentado esto y no “ejercer como oposición a la Comunidad”, ha apuntado.

El segundo de los de delegados del Gobierno en nuestra región fue Arsenio Lope Huerta, que ejerció entre febrero de 1990 y julio de 1993, pero que ya fallecido. Sin embargo, tanto Barcones, como el resto de sus sucesores han valorado también su trabajo.

“Mi experiencia fue plenamente satisfactoria. La figura del delegado del Gobierno ha ido variando a medida que también lo hacía la sociedad con el único fin de ser el interlocutor del Gobierno. No puedo expresar más que orgullo, alegría y satisfacción”, ha apuntado en su turno de palabra Ángel Olivares Ramírez, que ejerció en el cargo entre julio de 1993 y junio de 1994.

Tampoco ha asistido al acto Carlos Conde Duque, quien fuera delegado del Gobierno en la Comunidad entre junio de 1994 y mayo de 1996 por lo que ha tomado el turno de palabra Isaías García Monge, que estuvo al mando entre mayo de 1996 y abril del año 2004, 8 años, siendo, junto a Miguel Alejo Vicente, los delegados que más ocuparon el puesto.

“A lo largo de mis ocho años recuerdo muchas y variadas anécdotas pero me quedo con la visita del Príncipe de Asturias, que ahora es el rey. Visitó, en diez días, todas las provincias de Castilla y León y se llevó una grata impresión”, ha apuntado Isaías García Monge, que ha destacado también el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en un trabajo incansable.

El anteriormente citado Miguel Alejo cogió posteriormente el testigo. Lo hizo entre abril del año 2004 y enero de 2012. Ha protagonizado un relato breve pero sencillo tratando cuando fue elegido para desempeñar el cargo y ha asegurado que todos estos chascarrillos “humanizan las instituciones”, ensalzando también la celebración de estos encuentros.

Ramiro Ruiz Medrano ejerció la labor de delegado del Gobierno en Castilla y León entre enero de 2012 y abril de 2015. Ha recordado el momento en el que fue informado del asesinato de Isabel Carrasco y también ha ensalzado el trabajo de los “magníficos profesionales” que forman parte de la institución.

“Entre las anécdotas que recuerdo con más cariño es que al principio, al montar en el coche, los escoltas siempre hablaban de Lago 0. Yo no sabía lo que era y al final comprendí que era el nombre de seguridad con el que me citaban a mí”, ha afirmado.

Juan Carlos Suárez Quiñones, que ocupó el cargo entre abril de 2015 y julio del mismo año, no ha podido asistir finalmente al acto pero ha añadido que es “un honor y un orgullo trabajar con la Policía, Guardia Civil y Ejército”.

María José Salgueiro cogió el testigo de Quiñones, y estuvo al mando entre julio de 2015 y junio de 2018. “A mí me producía mucha emoción y me sentía muy orgullosa de representar al gobierno de España”, ha finalizado.

Mercedes Martín, que ocupó el puesto entre abril de 2019 y febrero de 2020 y Javier Izquierdo, que lo hizo de febrero de 2020 a octubre de 2021, tampoco han podido asistir a un acto histórico y para la historia en la que se ensalza el valor de los delegados del Gobierno en nuestra Comunidad.

