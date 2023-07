La quiniela del PP para las elecciones generales en Castilla y León

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, remarcó hoy que de los 2.248 municipios de la Comunidad, el Partido Popular gobierna en 1.511, por lo que “esa primera parte de las Municipales se tiene que especificar en un resultado contundente y positivo en las Generales”. Vázquez aseguró que aspiran a subir en la representación, de los 13 diputados pasar a “19 o 20 diputados”, en Segovia, sería dos diputados, y de tener 21 senadores a 27.

Francisco Vázquez, que compareció en rueda de prensa en la sede del PP de Segovia, avanzó ante la campaña electoral que arranca este viernes, que quieren “mantener la tensión” de la cita electoral del 28 de mayo, donde el PP tuvo más de 9.000 interventores y apoderados en Castilla y León.

El secretario autonómico de los populares recordó que el presidente nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en Salamanca en un acto de precampaña y también “va a venir otro en otro par de ocasiones a visitar Castilla y León” durante la campaña del 23J pero las provincias todavía no están determinadas.

A Castilla y León, también vendrán dirigentes destacados del PP, como la secretaria general, Cuca Gamarra; el secretario general, Elías Bendodo, y el vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado. A nivel autonómico, se coordinarán estas visitas, así como los diferentes actos, mítines y reuniones sectoriales que se organicen por parte de los equipos de campañas del Partido Popular en cada una de las provincias.

Francisco Vázquez aseguró también que va a ser una campaña electoral para las Generales con propuestas. “No en vano el programa del PP queremos que sea un contrato con los españoles, con propuestas referidas a la reconstrucción económica, social e institucional”, para “abrir un nuevo tiempo de cambio en nuestro país”.

El secretario autonómico del PPCyL recordó los tres principios básicos, avanzados por Feijóo, que demuestran la forma de hacer política. En primer lugar, que la gobernabilidad de España no descansa en el independentismo, que “el voto de Bildu no servirá de nada en nuestro país”, dijo Vázquez. Además, el Partido Popular va a “revisar todas las leyes aprobadas con los votos de los socios minoritarios del Gobierno y no va a permitir que “la mayoría de los españoles esté secuestrada por una minoría de independentistas”.

El Partido Popular, resumió Vázquez, va a “romper con la política de bloques del PSOE”, para “reunir a todos los españoles en grandes Pactos de Estado”, para los grandes desafíos con “diálogo entre todos, consenso y con acuerdos, y no, como hasta ahora, con el Gobierno y con sus socios minoritarios”.

